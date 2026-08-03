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"Зенит" продал Васильева в "Оренбург" - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
15:23 03.08.2026 (обновлено: 15:31 03.08.2026)
"Зенит" продал Васильева в "Оренбург"

Дмитрий Васильев перешел из "Зенита" в "Оренбург"

© Фото : Пресс-служба ФК "Оренбург"Футболисты "Оренбурга"
Футболисты Оренбурга - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Оренбург"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Дмитрий Васильев перешел из "Зенита" в "Оренбург".
  • Васильев является воспитанником "Зенита", клубы достигли договоренности о полноценном трансфере.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полузащитник Дмитрий Васильев перешел из "Зенита" в "Оренбург", сообщается в Telegram-канале петербургского футбольного клуба.
Срок соглашения с 22-летним игроком не уточняется. Он является воспитанником "Зенита", клубы достигли договоренности о полноценном трансфере.
Васильев выступал за "Оренбург" с 2022 по 2023 год на правах аренды, отыграв пять матчей. За "Зенит" у игрока 25 встреч и два гола, также он был арендован "Сочи", в составе которого отметился тремя забитыми встречами в 30 матчах прошлого сезона.
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