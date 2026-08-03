"Зенит" продал Васильева в "Оренбург"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Дмитрий Васильев перешел из "Зенита" в "Оренбург".
- Васильев является воспитанником "Зенита", клубы достигли договоренности о полноценном трансфере.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полузащитник Дмитрий Васильев перешел из "Зенита" в "Оренбург", сообщается в Telegram-канале петербургского футбольного клуба.
Срок соглашения с 22-летним игроком не уточняется. Он является воспитанником "Зенита", клубы достигли договоренности о полноценном трансфере.
Васильев выступал за "Оренбург" с 2022 по 2023 год на правах аренды, отыграв пять матчей. За "Зенит" у игрока 25 встреч и два гола, также он был арендован "Сочи", в составе которого отметился тремя забитыми встречами в 30 матчах прошлого сезона.