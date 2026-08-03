"Зенит" продал Васильева в "Оренбург"

Васильев выступал за "Оренбург" с 2022 по 2023 год на правах аренды, отыграв пять матчей. За "Зенит" у игрока 25 встреч и два гола, также он был арендован "Сочи", в составе которого отметился тремя забитыми встречами в 30 матчах прошлого сезона.