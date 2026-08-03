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Зеленский уволил Стефанишину с поста посла Украины в США - РИА Новости, 03.08.2026
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20:13 03.08.2026
Зеленский уволил Стефанишину с поста посла Украины в США

Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США

© AP Photo / Nicolas MaeterlinckВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Nicolas Maeterlinck
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ольга Стефанишина уволена с должности посла Украины в США согласно указу Владимира Зеленского.
  • Стефанишина заявила, что решение об увольнении было ее собственным, продиктованным личными обстоятельствами.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла Украины в США.
Украинское агентство УНН 13 июля сообщало, что Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам и его уже подписал Зеленский. Позже Стефанишина заявила, что Зеленский не просил ее уходить в отставку.
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Politico узнало детали увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США
13 июля, 21:58
"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Стефанишина в свою очередь заявила, что решение об увольнении – ее собственное, "продиктованное личными обстоятельствами".
"Я продолжу работать для Украины… там, где буду полезной", - написала Стефанишина на своей странице в соцсети Facebook*.
Стафанишина занимала должность посла в США с 27 августа 2025 года.
Депутат Рады Алексей Гончаренко** со ссылкой на источники ранее сообщал, что Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Подробности и детали возможного обвинения не приводятся.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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В миреУкраинаСШАРоссияОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоFacebookНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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