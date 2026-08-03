Зеленский уволил Стефанишину с поста посла Украины в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Ольга Стефанишина уволена с должности посла Украины в США согласно указу Владимира Зеленского.

Стефанишина заявила, что решение об увольнении было ее собственным, продиктованным личными обстоятельствами.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла Украины в США.

Украинское агентство УНН 13 июля сообщало, что Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам и его уже подписал Зеленский. Позже Стефанишина заявила, что Зеленский не просил ее уходить в отставку.

"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Стефанишина в свою очередь заявила, что решение об увольнении – ее собственное, "продиктованное личными обстоятельствами".

"Я продолжу работать для Украины… там, где буду полезной", - написала Стефанишина на своей странице в соцсети Facebook*.

Стафанишина занимала должность посла в США с 27 августа 2025 года.

Депутат Рады Алексей Гончаренко** со ссылкой на источники ранее сообщал, что Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Подробности и детали возможного обвинения не приводятся.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.