Власти КЧР рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме

Глава региона поручил министерству промышленности и энергетики КЧР совместно с "Газпром межрегионгаз Черкесск" усилить контроль за техникой безопасности использования газового оборудования и провести дополнительные инструктажи для жителей о правилах безопасности при обращении с газом.

В воскресенье в главке МЧС РФ по региону сообщили, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. По информации регионального минздрава, пострадали десять человек, семь из них госпитализированы. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон. В понедельник в СУ СК РФ по региону сообщили, что в больнице скончалась одна из пострадавших, женщина 1978 года рождения.