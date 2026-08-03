Власти КЧР рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестеро пострадавших от взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии остаются в больницах.
- Министр здравоохранения КЧР Динара Камурзаева лично контролирует ситуацию и обеспечивает оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Шестеро пострадавших от взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии остаются в больницах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Шестеро пострадавших находятся в медучреждениях. По моему поручению министр здравоохранения КЧР Динара Камурзаева лично контролирует ситуацию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными профильными учреждениями здравоохранения", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.
Он также выразил соболезнования родным женщины, которая скончалась в больнице после взрыва.
Глава региона поручил министерству промышленности и энергетики КЧР совместно с "Газпром межрегионгаз Черкесск" усилить контроль за техникой безопасности использования газового оборудования и провести дополнительные инструктажи для жителей о правилах безопасности при обращении с газом.
В воскресенье в главке МЧС РФ по региону сообщили, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. По информации регионального минздрава, пострадали десять человек, семь из них госпитализированы. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон. В понедельник в СУ СК РФ по региону сообщили, что в больнице скончалась одна из пострадавших, женщина 1978 года рождения.
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