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Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке длится ровно год - РИА Новости, 03.08.2026
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07:59 03.08.2026
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке длится ровно год

Извержение молчавшего 500 лет вулкана Крашенинникова на Камчатке длится уже год

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
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Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Извержение вулкана Крашенинникова в Кроноцком заповеднике на Камчатке началось 3 августа 2025 года и продолжается уже год.
  • Вулкан молчал около полутысячи лет, прежде чем началось извержение.
  • В настоящее время вулкан продолжает выбрасывать пар, газ и изливать лаву, для авиации установлен желтый код опасности.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг – РИА Новости. Первое за почти 500 лет извержение вулкана Крашенинникова в Кроноцком заповеднике на Камчатке, начавшееся 3 августа 2025 года, продолжается ровно год, сообщает пресс-служба заповедника.
"Ровно год длится первое историческое извержение Крашенинникова в Кроноцком заповеднике. Рано утром 3 августа вулкан, который молчал около полутысячи лет, разбудил грохотом при выбросе столба пепла и газа на высоту 6 километров сотрудников заповедника", - говорится в сообщении резервата в "Макс".
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В момент начала извержения ученые и инспекторы проводили исследования в кальдере вулкана. Им пришлось срочно покинуть место, а о событии они сообщили вулканологам.
Точное время начала извержения определили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН по спутниковым данным. Первая термальная аномалия и пепловое облако высотой до 3 километров над уровнем моря зафиксированы на снимках вечером 2 августа по всемирному времени (ранним утром 3 августа по камчатскому).
Сейчас сотрудники заповедника наблюдают за вулканом, который продолжает выбрасывать пар, газ и изливать лаву. Для авиации у Крашенинникова установлен желтый код опасности - его аэрозольные шлейфы могут представлять угрозу для местных воздушных судов.
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