Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке длится ровно год

Краткий пересказ от РИА ИИ Извержение вулкана Крашенинникова в Кроноцком заповеднике на Камчатке началось 3 августа 2025 года и продолжается уже год.

Вулкан молчал около полутысячи лет, прежде чем началось извержение.

В настоящее время вулкан продолжает выбрасывать пар, газ и изливать лаву, для авиации установлен желтый код опасности.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг – РИА Новости. Первое за почти 500 лет извержение вулкана Крашенинникова в Кроноцком заповеднике на Камчатке, начавшееся 3 августа 2025 года, продолжается ровно год, сообщает пресс-служба заповедника.

"Ровно год длится первое историческое извержение Крашенинникова в Кроноцком заповеднике. Рано утром 3 августа вулкан, который молчал около полутысячи лет, разбудил грохотом при выбросе столба пепла и газа на высоту 6 километров сотрудников заповедника", - говорится в сообщении резервата в "Макс"

В момент начала извержения ученые и инспекторы проводили исследования в кальдере вулкана. Им пришлось срочно покинуть место, а о событии они сообщили вулканологам.

Точное время начала извержения определили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН по спутниковым данным. Первая термальная аномалия и пепловое облако высотой до 3 километров над уровнем моря зафиксированы на снимках вечером 2 августа по всемирному времени (ранним утром 3 августа по камчатскому).