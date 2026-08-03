Военный эксперт оценил назначение Умерова главой СВР Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Военный эксперт Андрей Марочко считает назначение Рустема Умерова на пост главы службы внешней разведки Украины продолжением узурпации власти Зеленским.

По его мнению, Зеленский расставляет на ключевые посты в силовых ведомствах подконтрольных и лояльных людей.

Марочко подчеркнул, что Украина находится в затруднительном положении из-за перебоев со спонсорским финансированием и практически уничтоженной экономики.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Назначение Рустема Умерова на пост главы службы внешней разведки Украины - это продолжение узурпации власти Зеленским, которая происходит путем расстановки на ключевые посты в силовых ведомствах исключительно подконтрольных и лояльных людей, поделился мнением с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

"Подобного рода рокировки и ротации в очередной раз подтверждают, что Зеленский расставляет на ключевые посты в силовых ведомствах в том числе свои фигуры, которые целиком и полностью ему преданы. Следовательно, он продолжает заниматься узурпацией власти", — рассказал эксперт.

Марочко подчеркнул, что Украина находится в крайне затруднительном положении: спонсорское финансирование страны идет с перебоями, а экономика самой Украины практически уничтожена.

« "На данный момент Зеленский пытается как-то выкручиваться, но вместе с тем продолжает боевые действия и зарабатывание на них", — подытожил Марочко.

Умеров до июля 2025 года занимал должность главы минобороны Украины, а 18 июля 2025 года был назначен секретарем службы национальной безопасности и обороны (СНБО).

Издание "Украинская правда" 1 мая опубликовало часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.