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Военный эксперт оценил назначение Умерова главой СВР Украины - РИА Новости, 03.08.2026
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16:38 03.08.2026
Военный эксперт оценил назначение Умерова главой СВР Украины

Марочко: назначение Умерова главой СВР говорит об узурпации власти Зеленским

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный эксперт Андрей Марочко считает назначение Рустема Умерова на пост главы службы внешней разведки Украины продолжением узурпации власти Зеленским.
  • По его мнению, Зеленский расставляет на ключевые посты в силовых ведомствах подконтрольных и лояльных людей.
  • Марочко подчеркнул, что Украина находится в затруднительном положении из-за перебоев со спонсорским финансированием и практически уничтоженной экономики.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Назначение Рустема Умерова на пост главы службы внешней разведки Украины - это продолжение узурпации власти Зеленским, которая происходит путем расстановки на ключевые посты в силовых ведомствах исключительно подконтрольных и лояльных людей, поделился мнением с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Подобного рода рокировки и ротации в очередной раз подтверждают, что Зеленский расставляет на ключевые посты в силовых ведомствах в том числе свои фигуры, которые целиком и полностью ему преданы. Следовательно, он продолжает заниматься узурпацией власти", — рассказал эксперт.
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Марочко подчеркнул, что Украина находится в крайне затруднительном положении: спонсорское финансирование страны идет с перебоями, а экономика самой Украины практически уничтожена.
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"На данный момент Зеленский пытается как-то выкручиваться, но вместе с тем продолжает боевые действия и зарабатывание на них", — подытожил Марочко.
Умеров до июля 2025 года занимал должность главы минобороны Украины, а 18 июля 2025 года был назначен секретарем службы национальной безопасности и обороны (СНБО).
Издание "Украинская правда" 1 мая опубликовало часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
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