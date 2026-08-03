Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- В части Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Днепропетровской области.
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22 июня 2022, 17:18