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Винус Уильямс потерпела 13-е поражение подряд - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Теннис
 
00:10 03.08.2026 (обновлено: 00:14 03.08.2026)
Винус Уильямс потерпела 13-е поражение подряд

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс потерпела 13-е поражение подряд

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВинус Уильямс
Винус Уильямс - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Винус Уильямс проиграла Камилле Рахимовой из Узбекистана в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто.
  • Поражение стало для Винус Уильямс 13-м подряд и 10-м в нынешнем году.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс проиграла Камилле Рахимовой из Узбекистана в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
Встреча завершилась поражением 46-летней американки со счетом 4:6, 1:6. Для Уильямс это поражение стало 13-м подряд и 10-м в нынешнем году.
Уильямс, получившая wild card от организаторов турнира, занимает 664-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Рахимова - 82-е.
Уильямс пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).
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ТеннисСпортУзбекистанТоронтоСШАВинус УильямсКамилла Рахимова
 
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