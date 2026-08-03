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Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет полностью открыт ко вторнику - РИА Новости, 03.08.2026
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21:07 03.08.2026 (обновлено: 22:21 03.08.2026)
Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет полностью открыт ко вторнику

Трамп: Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства ко вторнику

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства ко вторнику.
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства ко вторнику.
«
"Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один", — заявил он.
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Американский лидер добавил, что не позволит Ирану взимать плату за проход через пролив.
«
"Если кто и будет взимать плату, то это будем мы. Именно мы полностью контролируем ситуацию", — сказал он.
Трамп также отметил, что посредники на Ближнем Востоке просили Соединенные Штаты не наносить удары по Ирану. Он добавил, что у исламской республики остался последний шанс заключить сделку. По словам президента, подробности переговоров с Тегераном станут известны сегодня или завтра.
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В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы Ирана, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что 24 июля Дональд Трамп приказал приостановить атаки, но уже в ночь на 29-е число иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.
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