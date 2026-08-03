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В Приморье высказались о сообщениях о нападении тигра на путевого обходчика - РИА Новости, 03.08.2026
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04:01 03.08.2026 (обновлено: 04:07 03.08.2026)
В Приморье высказались о сообщениях о нападении тигра на путевого обходчика

Власти опровергли сообщение о нападении тигра на путевого обходчика в Приморье

© Fotolia / mattiaathАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Fotolia / mattiaath
Амурский тигр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Амурская тигрица, которую встретил у железной дороги путевой обходчик в Хасанском округе Приморья, не нападала на него.
  • Тигрица демонстрировала отпугивающее поведение, но не нападала на человека, после чего вместе с тигренком покинула место встречи.
  • Специалисты охотнадзора выехали на место происшествия и по следам установили, что в районе находились тигрица с тигренком.
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Амурская тигрица, которую встретил у железной дороги путевой обходчик в Хасанском округе Приморья, не нападала на него, а демонстрировала отпугивающее поведение, вероятно, защищая тигренка, сообщил РИА Новости представитель регионального минприроды.
В соцсетях прошла информация, что тигр якобы напал на путевого обходчика в Хасанском округе: прыгнул в сторону человека и преследовал его с угрожающим рыком.
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"Тридцать первого июля в районе железнодорожной станции Провалово сотрудник железнодорожной организации во время обхода путей встретил тигра. Мужчина проводил обход с нарушением требований техники безопасности: находился на маршруте один и без фальшфейера. При встрече хищник демонстрировал отпугивающее поведение, после чего покинул место. Животное на человека не нападало, физического контакта не произошло. Расстояние между мужчиной и тигром составляло порядка 50 метров", - сказал собеседник.
Он отметил, что на место происшествия выезжали специалисты охотнадзора. Животное не нашли, но по его следам установлено, что в районе находились тигрица с тигренком. Следы обоих животных вели в лес.
"Встреча произошла вдали от населенных пунктов, в естественной среде обитания диких животных. В районе также обнаружены следы копытных животных, в том числе кабана. По всей вероятности, тигрица защищала тигренка, после чего вместе с ним покинула место встречи", - отметил собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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