В Приморье высказались о сообщениях о нападении тигра на путевого обходчика

Краткий пересказ от РИА ИИ Амурская тигрица, которую встретил у железной дороги путевой обходчик в Хасанском округе Приморья, не нападала на него.

Тигрица демонстрировала отпугивающее поведение, но не нападала на человека, после чего вместе с тигренком покинула место встречи.

Специалисты охотнадзора выехали на место происшествия и по следам установили, что в районе находились тигрица с тигренком.

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Амурская тигрица, которую встретил у железной дороги путевой обходчик в Хасанском округе Приморья, не нападала на него, а демонстрировала отпугивающее поведение, вероятно, защищая тигренка, сообщил РИА Новости представитель регионального минприроды.

В соцсетях прошла информация, что тигр якобы напал на путевого обходчика в Хасанском округе: прыгнул в сторону человека и преследовал его с угрожающим рыком.

"Тридцать первого июля в районе железнодорожной станции Провалово сотрудник железнодорожной организации во время обхода путей встретил тигра. Мужчина проводил обход с нарушением требований техники безопасности: находился на маршруте один и без фальшфейера. При встрече хищник демонстрировал отпугивающее поведение, после чего покинул место. Животное на человека не нападало, физического контакта не произошло. Расстояние между мужчиной и тигром составляло порядка 50 метров", - сказал собеседник.

Он отметил, что на место происшествия выезжали специалисты охотнадзора. Животное не нашли, но по его следам установлено, что в районе находились тигрица с тигренком. Следы обоих животных вели в лес.

"Встреча произошла вдали от населенных пунктов, в естественной среде обитания диких животных. В районе также обнаружены следы копытных животных, в том числе кабана. По всей вероятности, тигрица защищала тигренка, после чего вместе с ним покинула место встречи", - отметил собеседник.