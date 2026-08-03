Мурат Кумпилов посетил семейную сыроварню в ходе рабочей поездки

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в ходе рабочей поездки в Гиагинский район посетил семейную сыроварню Деркачевых, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предприятие с 2004 года занимается переработкой молока и производством рассольных сыров под торговой маркой "Сыры Особые Дондуковские".

Руководитель региона ознакомился с производственным процессом. Вместе с владельцами предприятия – Константином и Еленой Деркачевыми – обсудил вопросы дальнейшего развития производства, расширения ассортимента продукции. В настоящее время объем переработки молока на сыроварне составляет 40 тонн в сутки. В 2024 году предприятием произведено 1,47 тысячи тонн сыров, в 2025 году – 1,51 тысячи тонн.

Как рассказал Деркачев, они делают ставку на использование натурального молока местных производителей и соблюдение традиционной технологии кавказского сыроварения из цельного молока, без добавления консервантов, растительных и животных жиров. Всего на сыроварне выпускается более 20 наименований мягких сыров: "Адыгейский", "Адыгейский копченый", "Сулугуни", "Сулугуни копченый", "Чечиль", сыр "Коса", сыр "Пряди", сыр "Брынза", сыр "Рулет со специями" и другие. С 2022 года предприятие освоило производство твердых и полутвердых сыров. Сейчас выпускается более 20 наименований: "Азиаго", "Альпийский", "Камамбер", "Качотта", "Гауда", "Российский", "Маасдам" и другие.

Для развития сыроварни предприниматель получил два льготных кредита на общую сумму 14,8 миллиона рублей в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Глава Адыгеи поддержал проекты сыроварни. При обсуждении дальнейшего развития предприятия особое внимание было уделено вопросам увеличения производственных мощностей, продвижения продукции и дальнейшего участия в региональных программах поддержки малого бизнеса.

Кумпилов отметил, что развитие таких предприятий имеет стратегическое значение для республики, способствует сохранению уникальных традиций сыроделия, укреплению продовольственной безопасности региона и дальнейшему продвижению бренда "Адыгейский сыр" как одного из символов республики.

По данным Минсельхоза региона, в 2025 году объем производства сыров и сырных продуктов составил 32,9 тысячи тонн. За последние пять лет объем производства сыров и сырных продуктов вырос с 19,4 тысячи тонн до 32,9 тысячи тонн или на 70%.