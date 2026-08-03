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Уитакер: США и Украина не заключат сделку по ракетам Patriot к зиме - РИА Новости, 03.08.2026
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16:57 03.08.2026 (обновлено: 17:36 03.08.2026)
Уитакер: США и Украина не заключат сделку по ракетам Patriot к зиме

Уитакер: США и Украина не заключат сделку по производству ракет Patriot к зиме

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сделка между США и Украиной по лицензии на выпуск ракет для систем ПВО Patriot не будет заключена к зиме, сообщил Уитакер.
  • Работа идет, но Вашингтон пока не готов к заявлениям по этой теме.
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. США и Украина не заключат возможную сделку по лицензии на выпуск ракет для систем ПВО Patriot к зиме, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
«

"Долгосрочное соглашение о производстве (перехватчиков. — Прим. ред.) не появится к этой зиме", — сказал он в интервью Fox Business.

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Уитакер добавил, что работа идет, но Соединенным Штатам пока нечего объявить в контексте этого вопроса.
На прошлой неделе Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом, переговоры прошли в закрытом режиме. По их итогам он утверждал, что американский лидер согласился дать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.
Сам Трамп позднее заявил, что Вашингтон пока не принял решение. По его словам, в этой ситуации нужно быть осторожными. Политик считает, что передача таких технологий может быть опасной, поскольку те, кто получит их, могут использовать оружие против самих Соединенных Штатов.
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