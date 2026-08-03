Уитакер: США и Украина не заключат сделку по ракетам Patriot к зиме

Краткий пересказ от РИА ИИ Сделка между США и Украиной по лицензии на выпуск ракет для систем ПВО Patriot не будет заключена к зиме, сообщил Уитакер.

Работа идет, но Вашингтон пока не готов к заявлениям по этой теме.

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. США и Украина не заключат возможную сделку по лицензии на выпуск ракет для систем ПВО Patriot к зиме, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

« "Долгосрочное соглашение о производстве (перехватчиков. — Прим. ред.) не появится к этой зиме", — сказал он в интервью Fox Business.

Уитакер добавил, что работа идет, но Соединенным Штатам пока нечего объявить в контексте этого вопроса.

На прошлой неделе Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом, переговоры прошли в закрытом режиме. По их итогам он утверждал, что американский лидер согласился дать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.