Трамп заявил, что не уверен в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot, но пока не уверен в этом.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, однако отметил, что Вашингтон "изучает этот вопрос".
"Это (система Patriot - ред.) очень необычное оружие, и… мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы, вообще-то, не раздаем лицензии на такую технику", - приводит газета слова Трампа.
Это заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Владимир Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.