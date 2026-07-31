Трамп заявил, что не уверен в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

Трамп не уверен в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

© REUTERS / Jonathan Ernst Дональд Трамп © REUTERS / Jonathan Ernst Дональд Трамп. Архивное фото