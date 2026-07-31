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Трамп заявил, что не уверен в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot - РИА Новости, 31.07.2026
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02:56 31.07.2026
Трамп заявил, что не уверен в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

Трамп не уверен в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot

© REUTERS / Jonathan ErnstДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot, но пока не уверен в этом.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, однако отметил, что Вашингтон "изучает этот вопрос".
"Это (система Patriot - ред.) очень необычное оружие, и… мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы, вообще-то, не раздаем лицензии на такую технику", - приводит газета слова Трампа.
Это заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Владимир Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
Ракетная батарея Patriot - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Источник: США охладили амбиции Киева по производству Patriot на Украине
29 июля, 19:02
 
В миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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