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Соболенко поддержала введение гендерного тестирования для теннисисток - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Теннис
 
10:59 03.08.2026
Соболенко поддержала введение гендерного тестирования для теннисисток

Соболенко поддержала введение обязательного гендерного тестирования теннисисток

© Соцсети теннисисткиАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Соцсети теннисистки
Арина Соболенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела обязательное генетическое тестирование на определение пола для спортсменок.
  • Тест заключается в проверке наличия гена SRY, и при его отсутствии теннисистки допускаются к турнирам под эгидой WTA.
  • Первая ракетка мира Арина Соболенко поддержала решение WTA о введении обязательного гендерного тестирования.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поддержала решение Женской теннисной ассоциации (WTA) ввести обязательное гендерное тестирование для спортсменок.
Ранее в июле в СМИ сообщалось, что WTA ввела обязательное генетическое тестирование на определение пола. Спортсменкам предстоит пройти тест на наличие гена SRY, при его отсутствии теннисистки допускаются к турнирам под эгидой организации. Отмечается, что тест будет проводиться один раз, поскольку генетический состав не меняется в течение жизни человека. Новые правила вступили в силу 1 июля.
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"Я думаю, очень важно сохранять равенство. Биологически мужчины намного сильнее женщин. Было бы несправедливо, если бы женщины соревновались с биологическими мужчинами. Думаю, им потребовалось немного времени, чтобы принять это решение, но я его поддерживаю. Если нам всем придется пройти тестирование, я с радостью это сделаю", - приводит слова Соболенко Univers Tennis.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) ввел новую политику в женских соревнованиях, согласно которой участие могут принимать только биологические женщины. Право на участие также будет определяться путем скрининга гена SRY.
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ТеннисСпортАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
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