Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела обязательное генетическое тестирование на определение пола для спортсменок.
- Тест заключается в проверке наличия гена SRY, и при его отсутствии теннисистки допускаются к турнирам под эгидой WTA.
- Первая ракетка мира Арина Соболенко поддержала решение WTA о введении обязательного гендерного тестирования.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поддержала решение Женской теннисной ассоциации (WTA) ввести обязательное гендерное тестирование для спортсменок.
Ранее в июле в СМИ сообщалось, что WTA ввела обязательное генетическое тестирование на определение пола. Спортсменкам предстоит пройти тест на наличие гена SRY, при его отсутствии теннисистки допускаются к турнирам под эгидой организации. Отмечается, что тест будет проводиться один раз, поскольку генетический состав не меняется в течение жизни человека. Новые правила вступили в силу 1 июля.
"Я думаю, очень важно сохранять равенство. Биологически мужчины намного сильнее женщин. Было бы несправедливо, если бы женщины соревновались с биологическими мужчинами. Думаю, им потребовалось немного времени, чтобы принять это решение, но я его поддерживаю. Если нам всем придется пройти тестирование, я с радостью это сделаю", - приводит слова Соболенко Univers Tennis.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) ввел новую политику в женских соревнованиях, согласно которой участие могут принимать только биологические женщины. Право на участие также будет определяться путем скрининга гена SRY.