Умерла легендарная волейболистка ЦСКА Людмила Смирнова

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Одна из первых волейболисток женской команды московского ЦСКА Людмила Смирнова скончалась 2 августа на 103-м году жизни, сообщается в Telegram-канале столичного спортивного общества.
Смирнова входит в число первых волейболисток армейского клуба. С 1947 года она выступала за команды ЦДКА, ЦДСА, ВВС МВО и ЦСК МО, становилась призером первенств Москвы, соревнований Вооруженных сил СССР и всесоюзных турниров.
Во время Великой Отечественной войны Смирнова добровольцем ушла на фронт. После окончания курсов телеграфисток с 1942 года служила в роте связи. Она участвовала в освобождении Западной Украины, Польши и Чехословакии, а также в Берлинской и Пражской операциях. За боевые заслуги Смирнова была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", медалью Жукова и другими наградами, в том числе иностранными.