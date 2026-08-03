Умерла легендарная волейболистка ЦСКА Людмила Смирнова

Во время Великой Отечественной войны Смирнова добровольцем ушла на фронт. После окончания курсов телеграфисток с 1942 года служила в роте связи. Она участвовала в освобождении Западной Украины, Польши и Чехословакии, а также в Берлинской и Пражской операциях. За боевые заслуги Смирнова была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", медалью Жукова и другими наградами, в том числе иностранными.