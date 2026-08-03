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Мэр-президент испанского анклава назвал нормализацию ситуации в Сеуте ложью - РИА Новости, 03.08.2026
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14:49 03.08.2026 (обновлено: 15:15 03.08.2026)
Мэр-президент испанского анклава назвал нормализацию ситуации в Сеуте ложью

Мэр-президент анклава Мелилья назвал нормализацию ситуации в Сеуте ложью

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты на пляже в Сеуте, Испания
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис назвал ложью заявление правительства о нормализации ситуации в Сеуте.
  • По его словам, в лагерях беженцев все еще находятся тысячи людей.
СЕУТА, 3 авг — РИА Новости. Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис раскритиковал заявление правительства о том, что обстановка в Сеуте нормализовалась.
«

"Это ложь, что ситуация в Сеуте нормализовалась. Все еще тысячи и тысячи человек располагаются в лагерях по всей Сеуте", — сказал он, выступая перед журналистами.

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Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. На днях он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. Сообщалось, что около 60 тысяч человек проникли в населенный пункт за сутки, большая часть из них уже вернулась на родину.
Глава испанского правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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В миреСеутаМелильяПедро СанчесСеверная АфрикаИспания
 
 
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