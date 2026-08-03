Мэр-президент испанского анклава назвал нормализацию ситуации в Сеуте ложью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис назвал ложью заявление правительства о нормализации ситуации в Сеуте.
- По его словам, в лагерях беженцев все еще находятся тысячи людей.
СЕУТА, 3 авг — РИА Новости. Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис раскритиковал заявление правительства о том, что обстановка в Сеуте нормализовалась.
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"Это ложь, что ситуация в Сеуте нормализовалась. Все еще тысячи и тысячи человек располагаются в лагерях по всей Сеуте", — сказал он, выступая перед журналистами.
Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. На днях он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. Сообщалось, что около 60 тысяч человек проникли в населенный пункт за сутки, большая часть из них уже вернулась на родину.
Глава испанского правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.