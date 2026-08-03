Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр-президент испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что Марокко показало себя ненадежным, и Испании нужно принять меры, чтобы предотвратить повторение наплыва мигрантов.

Хуан Хесус Вивас считает, что Испания должна требовать от Марокко уважения к территориальной целостности при поддержке остальных стран Европы.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр-президент испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас на фоне миграционного кризиса заявил, что Марокко ненадежно, Испании нужно самой принять меры, чтобы подобный наплыв мигрантов не повторился.

Британская газета Telegraph сообщала ранее, что источники в западной разведке подозревают, что Марокко могло содействовать наплыву десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута , чтобы наказать Испанию на фоне дипломатических разногласий с этой страной. В публикации отмечается, что марокканские чиновники, как предполагается, недовольны премьер-министром Испании Педро Санчесом из-за его стремления заключить соглашения по газу с конкурентом Марокко Алжиром.

"Марокко показало, что оно не надежно. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы оно больше не смогло повторить подобное", - сказал он в интервью газете Pais.

Мэр-президент отметил, что Мадрид вправе требовать от Марокко уважения к территориальной целостности Испании.

"И, на мой взгляд, Испания должна делать это при поддержке остальных стран Европы", - добавил он.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.