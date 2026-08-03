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Мэр Сеуты обвинил Марокко в ненадежности из-за кризиса с мигрантами - РИА Новости, 03.08.2026
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09:42 03.08.2026 (обновлено: 11:42 03.08.2026)
Мэр Сеуты обвинил Марокко в ненадежности из-за кризиса с мигрантами

Мэр Сеуты Вивас на фоне миграционного кризиса обвинил Марокко в ненадежности

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты на пляже в Сеуте, Испания
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр-президент испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что Марокко показало себя ненадежным, и Испании нужно принять меры, чтобы предотвратить повторение наплыва мигрантов.
  • Хуан Хесус Вивас считает, что Испания должна требовать от Марокко уважения к территориальной целостности при поддержке остальных стран Европы.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр-президент испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас на фоне миграционного кризиса заявил, что Марокко ненадежно, Испании нужно самой принять меры, чтобы подобный наплыв мигрантов не повторился.
Британская газета Telegraph сообщала ранее, что источники в западной разведке подозревают, что Марокко могло содействовать наплыву десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута, чтобы наказать Испанию на фоне дипломатических разногласий с этой страной. В публикации отмечается, что марокканские чиновники, как предполагается, недовольны премьер-министром Испании Педро Санчесом из-за его стремления заключить соглашения по газу с конкурентом Марокко Алжиром.
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"Марокко показало, что оно не надежно. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы оно больше не смогло повторить подобное", - сказал он в интервью газете Pais.
Мэр-президент отметил, что Мадрид вправе требовать от Марокко уважения к территориальной целостности Испании.
"И, на мой взгляд, Испания должна делать это при поддержке остальных стран Европы", - добавил он.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.
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