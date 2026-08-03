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У Европы исчерпан лимит по антироссийским санкциям, считает сенатор - РИА Новости, 03.08.2026
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18:24 03.08.2026
У Европы исчерпан лимит по антироссийским санкциям, считает сенатор

Джабаров: в ЕС не могут придумать ничего нового в плане санкций против РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны исчерпали лимит по санкциям против России, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
  • По словам сенатора, санкции не работают и вредят самой Европе, а перспективный путь для нее — постепенное восстановление отношений с Россией на основе взаимных гарантий безопасности.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европейские страны исчерпали лимит по санкциям против России и не могут придумать ничего нового, поскольку ограничения не работают и вредят самой Европе, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Европейцы исчерпали имеющийся лимит по санкциям против России. Они же видят, что санкции не работают, что мы их преодолеваем, более того, эти санкции стали вредить самой Европе. Так что придумать что-то, чтобы их самих не затронуло, у них фантазии больше нет", - сказал Джабаров "Газете.Ru".
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По словам сенатора, единственным перспективным путем для Европы является постепенное восстановление отношений с Россией на основе взаимных гарантий безопасности.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
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