У Европы исчерпан лимит по антироссийским санкциям, считает сенатор

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европейские страны исчерпали лимит по санкциям против России и не могут придумать ничего нового, поскольку ограничения не работают и вредят самой Европе, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.