Рейтинг@Mail.ru
Серийный импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 03.08.2026 (обновлено: 15:50 03.08.2026)
Серийный импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет

Минпромторг: серийный импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет.
  • Он длился 83 минуты на высоте до шести тысяч метров и скорости до 600 км/ч.
  • Летчик-испытатель подчеркнул, что судно полностью выполнило задание.
  • После завершения сертификационных испытаний начнутся серийные поставки самолетов.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Самолет МС-21, целиком оснащенный отечественными системами, выполнил первый полет, сообщили в Минпромторге.
«

"Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" — Иркутского авиационного завода", — заявили в ведомстве.

Путину показали первый импортозамещенный лайнер МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Путин в Иркутске поднялся в кабину импортозамещенного самолета МС-21-310
24 июля, 13:58
Полет длился 83 минуты на высоте до шести тысяч метров и скорости до 600 километров в час. Летчик-испытатель Роман Таскаев подчеркнул, что судно выполнило поставленную перед ним задачу.
Замглавы министерства Геннадий Абраменков рассказал, что самолет завершил около половины программы сертификационных летных испытаний. Затем начнутся поставки серийных машин. Иркутский авиационный завод подтвердил готовность выпустить первую партию из 18 судов.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в конце июня сообщал, что летную программу планируют закончить в первом квартале следующего года, а получить сертификат — до конца 2027-го.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В России начали разработку укороченной версии самолета МС-21
24 июля, 16:55
МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией "Яковлев". Вместимость судна нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
Сроки реализации программы МС-21 несколько раз переносили: изначально его создавали в международной кооперации, однако после введения санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения.
В апреле прошлого года первый полет совершил опытный образец с сочетанием российских и иностранных систем и агрегатов, а еще один в октябре поднялся в воздух на новых двигателях ПД-14. Самолет находился в воздухе 50 минут, достиг высоты 3,5 тысячи метров. Все системы работали штатно.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Мишустин призвал не останавливать конвейер по выпуску самолетов МС-21
30 июля, 17:31
 
МС-21РоссияАнтон АлихановИркутский авиационный заводМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала