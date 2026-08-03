Серийный импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет

Краткий пересказ от РИА ИИ Полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет.

Он длился 83 минуты на высоте до шести тысяч метров и скорости до 600 км/ч.

Летчик-испытатель подчеркнул, что судно полностью выполнило задание.

После завершения сертификационных испытаний начнутся серийные поставки самолетов.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Самолет МС-21, целиком оснащенный отечественными системами, выполнил первый полет, сообщили в Минпромторге.

« "Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" — Иркутского авиационного завода", — заявили в ведомстве.

Полет длился 83 минуты на высоте до шести тысяч метров и скорости до 600 километров в час. Летчик-испытатель Роман Таскаев подчеркнул, что судно выполнило поставленную перед ним задачу.

Замглавы министерства Геннадий Абраменков рассказал, что самолет завершил около половины программы сертификационных летных испытаний. Затем начнутся поставки серийных машин. Иркутский авиационный завод подтвердил готовность выпустить первую партию из 18 судов.

Глава Минпромторга Антон Алиханов в конце июня сообщал , что летную программу планируют закончить в первом квартале следующего года, а получить сертификат — до конца 2027-го.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией " Яковлев ". Вместимость судна нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

Сроки реализации программы МС-21 несколько раз переносили: изначально его создавали в международной кооперации, однако после введения санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения.