Летную программу по МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года

"С МС-21 ситуация несколько иная, где-то больше 40% мы уже отлетали летной программы. И планируем ее завершить в первом квартале следующего года и уже к концу года получить сертификат. Этот запас нужен для того, чтобы с коллегами из сертификационных центров, из Росавиации, закончить всю документальную работу. Она тоже достаточно большая, сложная, объемная, но необходима, потому что, конечно, вопросы безопасности, на которые всегда обращает внимание президент, у нас стоят на первом месте", - сказал министр.