Летную программу по МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года.
- Получить сертификат на МС-21 планируется до конца следующего года.
- МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией «Яковлев», вмещающий от 163 до 211 пассажиров.
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"С МС-21 ситуация несколько иная, где-то больше 40% мы уже отлетали летной программы. И планируем ее завершить в первом квартале следующего года и уже к концу года получить сертификат. Этот запас нужен для того, чтобы с коллегами из сертификационных центров, из Росавиации, закончить всю документальную работу. Она тоже достаточно большая, сложная, объемная, но необходима, потому что, конечно, вопросы безопасности, на которые всегда обращает внимание президент, у нас стоят на первом месте", - сказал министр.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.