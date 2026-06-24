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Летную программу по МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года - РИА Новости, 24.06.2026
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21:54 24.06.2026
Летную программу по МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года

Алиханов: летную программу по МС-21 планируется завершить в I квартале 2027 года

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Самолет МС-21. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года.
  • Получить сертификат на МС-21 планируется до конца следующего года.
  • МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией «Яковлев», вмещающий от 163 до 211 пассажиров.
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"С МС-21 ситуация несколько иная, где-то больше 40% мы уже отлетали летной программы. И планируем ее завершить в первом квартале следующего года и уже к концу года получить сертификат. Этот запас нужен для того, чтобы с коллегами из сертификационных центров, из Росавиации, закончить всю документальную работу. Она тоже достаточно большая, сложная, объемная, но необходима, потому что, конечно, вопросы безопасности, на которые всегда обращает внимание президент, у нас стоят на первом месте", - сказал министр.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Вчера, 21:48
 
РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21
 
 
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