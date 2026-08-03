Железная руда впервые в истории ММТП опередила уголь по объемам перевалки

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Объемы перевалки железной руды впервые в истории Мурманского морского торгового порта (ММТП) опередили показатели угольного сегмента, сообщает пресс-служба управляющей компании "Портовый альянс".
По итогам июля 2026 года общий грузооборот ММТП составил 1,18 миллиона тонн, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (565,5 тысячи тонн). Динамика обусловлена выходом на первое место заполярного металлургического сырья: объем его перевалки достиг 669,3 тысячи тонн, составив 56% от всего объема обработанных портом грузов. Объем угольной номенклатуры в июле составил 507,1 тысячи тонн (доля — 43%).
Отмечается, что этот сдвиг в структуре грузопотоков связан с продолжающимся в течение последних трех лет снижением экономической эффективности экспорта энергетического угля через северо-западное направление. После закрытия европейских рынков основные потоки российского угольного экспорта были переориентированы в страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а длинное плечо доставки до Мурманска в сочетании с действующими железнодорожными тарифами сделали данный маршрут для части грузовладельцев менее конкурентоспособным.
В сложившихся макроэкономических условиях, согласно стратегии группы компаний "Портовый альянс", ММТП с 2025 года последовательно работает над расширением линейки грузов, переориентируясь на востребованное рынком металлургическое сырье. В отличие от угля, оно производится в Мурманской области и не требует длинной логистики до причалов порта. Фактически именно доступность региональной сырьевой базы позволила ММТП частично сгладить падение грузооборота и удержать базовую устойчивость операционной деятельности.
"Одним из преимуществ ММТП остается возможность работы с крупнотоннажными судами. Глубоководные причалы позволяют принимать суда класса Capesize дедвейтом до 180 тысяч тонн и полностью загружать их железорудным концентратом. Это позволяет грузоотправителям существенно снижать удельные транспортные издержки на длинном плече доставки за счет укрупнения судовых партий, прежде всего при поставках в Китай, который остается ключевым направлением для заполярного сырья", — указывается в сообщении пресс-службы.
Рост перевалки железной руды также обеспечен оперативным перераспределением действующих мощностей и повышением эффективности инфраструктуры. Ранее задействованное в угольном сегменте оборудование было адаптировано под новую номенклатуру, проведен плановый ремонт кранового хозяйства, а складские площади перераспределены под обработку этого вида груза.
"Июльские показатели подтверждают, что мы движемся в правильном направлении: порт действительно становится более гибким и менее зависимым от одного вида груза. Но было бы преждевременно делать вывод о полном преодолении кризиса. Перед нами по-прежнему стоит задача обеспечить устойчивую загрузку мощностей в условиях сложной рыночной конъюнктуры", — указал коммерческий директор ММТП Владислав Яковчук, его слова приводит пресс-служба.
По итогам июля 2026 года общий грузооборот ММТП составил 1,18 миллиона тонн, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (565,5 тысячи тонн). Динамика обусловлена выходом на первое место заполярного металлургического сырья: объем его перевалки достиг 669,3 тысячи тонн, составив 56% от всего объема обработанных портом грузов. Объем угольной номенклатуры в июле составил 507,1 тысячи тонн (доля — 43%).
Отмечается, что этот сдвиг в структуре грузопотоков связан с продолжающимся в течение последних трех лет снижением экономической эффективности экспорта энергетического угля через северо-западное направление. После закрытия европейских рынков основные потоки российского угольного экспорта были переориентированы в страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а длинное плечо доставки до Мурманска в сочетании с действующими железнодорожными тарифами сделали данный маршрут для части грузовладельцев менее конкурентоспособным.
В сложившихся макроэкономических условиях, согласно стратегии группы компаний "Портовый альянс", ММТП с 2025 года последовательно работает над расширением линейки грузов, переориентируясь на востребованное рынком металлургическое сырье. В отличие от угля, оно производится в Мурманской области и не требует длинной логистики до причалов порта. Фактически именно доступность региональной сырьевой базы позволила ММТП частично сгладить падение грузооборота и удержать базовую устойчивость операционной деятельности.
"Одним из преимуществ ММТП остается возможность работы с крупнотоннажными судами. Глубоководные причалы позволяют принимать суда класса Capesize дедвейтом до 180 тысяч тонн и полностью загружать их железорудным концентратом. Это позволяет грузоотправителям существенно снижать удельные транспортные издержки на длинном плече доставки за счет укрупнения судовых партий, прежде всего при поставках в Китай, который остается ключевым направлением для заполярного сырья", — указывается в сообщении пресс-службы.
Рост перевалки железной руды также обеспечен оперативным перераспределением действующих мощностей и повышением эффективности инфраструктуры. Ранее задействованное в угольном сегменте оборудование было адаптировано под новую номенклатуру, проведен плановый ремонт кранового хозяйства, а складские площади перераспределены под обработку этого вида груза.
"Июльские показатели подтверждают, что мы движемся в правильном направлении: порт действительно становится более гибким и менее зависимым от одного вида груза. Но было бы преждевременно делать вывод о полном преодолении кризиса. Перед нами по-прежнему стоит задача обеспечить устойчивую загрузку мощностей в условиях сложной рыночной конъюнктуры", — указал коммерческий директор ММТП Владислав Яковчук, его слова приводит пресс-служба.