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Железная руда впервые в истории ММТП опередила уголь по объемам перевалки - РИА Новости, 03.08.2026
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09:00 03.08.2026 (обновлено: 09:15 03.08.2026)
Железная руда впервые в истории ММТП опередила уголь по объемам перевалки

Объемы перевалки железной руды впервые в истории ММТП опередили показатели угля

© Фото : пресс-служба "Портового альянса"Перевалка
Перевалка - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : пресс-служба "Портового альянса"
Перевалка
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Объемы перевалки железной руды впервые в истории Мурманского морского торгового порта (ММТП) опередили показатели угольного сегмента, сообщает пресс-служба управляющей компании "Портовый альянс".

По итогам июля 2026 года общий грузооборот ММТП составил 1,18 миллиона тонн, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (565,5 тысячи тонн). Динамика обусловлена выходом на первое место заполярного металлургического сырья: объем его перевалки достиг 669,3 тысячи тонн, составив 56% от всего объема обработанных портом грузов. Объем угольной номенклатуры в июле составил 507,1 тысячи тонн (доля — 43%).

Отмечается, что этот сдвиг в структуре грузопотоков связан с продолжающимся в течение последних трех лет снижением экономической эффективности экспорта энергетического угля через северо-западное направление. После закрытия европейских рынков основные потоки российского угольного экспорта были переориентированы в страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а длинное плечо доставки до Мурманска в сочетании с действующими железнодорожными тарифами сделали данный маршрут для части грузовладельцев менее конкурентоспособным.

В сложившихся макроэкономических условиях, согласно стратегии группы компаний "Портовый альянс", ММТП с 2025 года последовательно работает над расширением линейки грузов, переориентируясь на востребованное рынком металлургическое сырье. В отличие от угля, оно производится в Мурманской области и не требует длинной логистики до причалов порта. Фактически именно доступность региональной сырьевой базы позволила ММТП частично сгладить падение грузооборота и удержать базовую устойчивость операционной деятельности.

"Одним из преимуществ ММТП остается возможность работы с крупнотоннажными судами. Глубоководные причалы позволяют принимать суда класса Capesize дедвейтом до 180 тысяч тонн и полностью загружать их железорудным концентратом. Это позволяет грузоотправителям существенно снижать удельные транспортные издержки на длинном плече доставки за счет укрупнения судовых партий, прежде всего при поставках в Китай, который остается ключевым направлением для заполярного сырья", — указывается в сообщении пресс-службы.

Рост перевалки железной руды также обеспечен оперативным перераспределением действующих мощностей и повышением эффективности инфраструктуры. Ранее задействованное в угольном сегменте оборудование было адаптировано под новую номенклатуру, проведен плановый ремонт кранового хозяйства, а складские площади перераспределены под обработку этого вида груза.

"Июльские показатели подтверждают, что мы движемся в правильном направлении: порт действительно становится более гибким и менее зависимым от одного вида груза. Но было бы преждевременно делать вывод о полном преодолении кризиса. Перед нами по-прежнему стоит задача обеспечить устойчивую загрузку мощностей в условиях сложной рыночной конъюнктуры", — указал коммерческий директор ММТП Владислав Яковчук, его слова приводит пресс-служба.
 
МурманскМурманская областьПортовый альянс
 
 
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