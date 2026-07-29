Стивидорная компания "Портовый Альянс" – один из крупнейших транспортно-логистических холдингов России, управляющий морскими терминалами и портами в трех основных бассейнах страны: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Компания объединяет ключевые портовые активы страны для перевалки навалочных и генеральных грузов, обеспечивая тем самым стратегические экспортные маршруты российской экономики.

"Портовый Альянс" управляет транспортной инфраструктурой в Мурманской и Ленинградской областях, Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях и специализируется на обработке энергетического угля, минеральных удобрений, железной руды и других грузов. Общая перевалочная мощность всех предприятий составляет порядка 90 миллионов тонн в год, общая вместимость складов – более двух миллионов тонн. Порты и терминалы компании способны принимать суда дедвейтом до 210 тысяч тонн и обрабатывать 2,2 тысячи вагонов в сутки.

В состав компании входят специализированный порт "Остерра" в Ванино, Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал, Малый порт в Находке, Туапсинский балкерный терминал и новый терминал "Порт Фавор" в Усть-Луге.

Головной офис , координирующий деятельность всех предприятий, расположен в Москве.

Генеральный директор – Михаил Кузнецов.

Порт "Остерра"

Порт "Остерра" , расположенный в глубоководной бухте Мучке в Хабаровском крае, – один из главных транспортных узлов, круглогодично обеспечивающих кратчайший путь продукции из России на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Порт входит в тройку лучших специализированных терминалов страны по уровню производственной эффективности и возглавляет рейтинг по росту грузооборота среди угольных портов Дальневосточного бассейна.

Прием угля – основного груза, обрабатываемого в порту, – для последующей перевалки осуществляется по двум железнодорожным магистралям: Транссибирской и Байкало-Амурской. Порт может обеспечивать прием 1,2 тысячи вагонов каждые сутки. Терминал обладает пятью открытыми складами с возможностью единовременного хранения до 1,2 миллиона тонн угля. Мощность перевалки составляет 32,8 миллиона тонн угля в год. Порт имеет один двусторонний пирс , который может принимать суда дедвейтом до 204 тысяч тонн.

Мурманский морской торговый порт

Мурманский морской торговый порт – единственный универсальный порт Арктики с круглогодичной навигацией и открытым выходом в Мировой океан. Расположен за полярным кругом в самой северной незамерзающей гавани Кольского залива. Порт основан в 1915 году и является третьим по старшинству историческим торговым портом страны.

Имеет ключевое значение для безопасности и внешней торговли страны, развития прибрежных арктических территорий, а также обеспечения коммерческого судоходства по Северному морскому пути. Один из немногих в России принимает крупнотоннажные суда класса Capesize грузоподъемностью до 180 тысяч тонн.

Пропускная способность порта – 24 миллиона тонн грузов в год. Он способен обработать до 220 тысяч вагонов в год, максимальная суточная выгрузка составляет 886 вагонов. В инфраструктуру порта входят 24 открытых склада вместимостью 867 тысяч тонн, а также 15 причалов. Способен обрабатывать широкую номенклатуру грузов – от навалочных до генеральных. В конце 2025 года на базе одного из грузовых районов был создан Мурманский контейнерный терминал. В настоящее время проект находится в стадии разработки.

Мурманский балкерный терминал

Мурманский балкерный терминал (МБТ) - высокотехнологичный универсальный хаб, способный оперативно адаптировать свои мощности под обработку различных видов грузов в зависимости от запросов рынка. Предприятие является ключевым элементом транспортно-логистического комплекса в Арктической зоне Российской Федерации. Оно расположено в границах морского торгового порта Мурманск на незамерзающем берегу Кольского залива Баренцева моря, что обеспечивает судам прямой и круглогодичный выход в Мировой океан. Сегодня МБТ специализируется на круглогодичной перевалке минеральных удобрений и апатитового концентрата и обслуживает экспортные грузопотоки крупнейших российских производителей. На территории расположены три грузовых причала мощностью перевалки 8,7 миллиона тонн в год и возможностью погрузки судов дедвейтом до 180 тысяч тонн. Терминал имеет пять складов общей вместимостью 153,5 тысячи тонн. Железнодорожный фронт предприятия способен обеспечивать прием и выгрузку 97-132 вагонов в сутки.

Малый порт в Находке

Малый порт в Находке – универсальный терминал , базирующийся в незамерзающей бухте Врангеля Приморского края, которая открыта для навигации круглый год. Предприятие динамично развивается благодаря современной инфраструктуре и техническому оснащению, что позволяет обрабатывать широкий спектр товаров, включая уголь, минеральные удобрения и генеральные грузы.

Перевалочная мощность порта составляет четыре миллиона тонн в год. Три глубоководных причала порта обеспечивают удобный подход для судов дедвейтом до 80 тысяч тонн. Железнодорожный фронт терминала способен обеспечивать прием и выгрузку 150 вагонов в сутки. Порт обладает складскими мощностями открытого типа – они могут вместить до 100 тысяч тонн продукции.

Туапсинский балкерный терминал

Туапсинский балкерный терминал – первый и единственный специализированный терминал для перевалки минеральных удобрений на Юге России, выведенный на проектную мощность (2,3 миллиона тонн минеральных удобрений в год). Предприятие переваливает 23 вида сухих гранулированных удобрений, включая карбамид, калий и комплексные удобрения, обеспечивая 70% всего объема экспорта удобрений в Азово-Черноморском бассейне. Основные потребители грузов – страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

Погрузка на судна дедвейтом до 52 тысяч тонн производится на двух глубоководных причалах. Все технологические процессы в порту производятся в автоматическом режиме. Суточная норма подачи составляет 125 вагонов. Для хранения груза предусмотрено складское помещение общей емкостью 100 тысяч тонн.

Терминал "Порт Фавор"

Терминал "Порт Фавор" в Ленинградской области – крупнейший инвестиционный проект компании "Портовый Альянс" по строительству специализированного морского терминала по приемке и перевалке всех видов минеральных удобрений мощностью 14 миллионов тонн в год.

Строительство терминала началось в 2020 году. В 2023 году после потери российскими экспортерами традиционных маршрутов (через страны Евросоюза и аммиакопровод "Тольятти – Одесса") инвестор принял решение об изменении проекта, в том числе о строительстве первой в стране линии по перевалке жидкого аммиака. В декабре 2024 года заработала первая очередь терминал "Порт Фавор" по перегрузке аммиака. В настоящее время предприятие является единственным в России, предоставляющим данную услугу. Вторая очередь по перевалке сухих удобрений планируется к запуску в третьем квартале 2026 года.

Проектная мощность железнодорожного грузового фронта – свыше 35 тысяч тонн груза в сутки, более 500 вагонов в сутки; отгрузка морского грузового фронта, оборудованного тремя причалами, – 200 тысяч тонн. Склады – восемь купольных и два хребтовых общей вместимостью 510,7 тысячи тонн – позволяют безопасно хранить единовременно 14 марок минеральных удобрений, в том числе склонных к слеживанию. Терминал предполагает полностью закрытую технологию перевалки. Система аспирации исключает пыление и сохраняет качество груза.

В своей деятельности "Портовый Альянс" стремится к внедрению самых современных и эффективных технологий в сфере транспортной логистики, нацеленных на укрепление экспортного потенциала России на мировых рынках. Компания вкладывает средства в модернизацию и поддержание стабильной работы портовой инфраструктуры, инвестирует в производство, технологии и усиливает компетенции команды.

Инвестиционная программа "Портового Альянса" направлена на плановое расширение портовых мощностей и диверсификацию грузовой базы. В настоящее время, помимо ввода мощностей новой линии терминала "Порт Фавор", прошла модернизация инфраструктуры Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала под новые номенклатуры грузов. На Дальнем Востоке "Портовый Альянс" реализует масштабный инвестиционный проект по развитию и модернизации специализированного угольного терминала "Остерра". Его цель – увеличение мощности угольного комплекса до 40 миллионов тонн в год к концу 2027 года, что позволит нарастить объем перевалки российских грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на 22%.

На всех предприятиях компании регулярно проводятся переоснащение и ремонты для поддержания технической надежности оборудования. Группа опирается на развитие собственной инженерной экспертизы и реинжиниринг критически важных узлов оборудования. Такие меры обеспечивают "Портовому Альянсу" быструю и безопасную перевалку грузов и возможность ежегодно наращивать объемы экспорта.

Кроме того, холдинг последовательно внедряет цифровые решения в управление портовыми активами. В настоящее время на базе Мурманского балкерного терминала реализуется пилотный проект по автоматизации процессов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР). Система призвана в реальном времени мониторить состояние мощностей, прогнозировать износ узлов и предотвращать простои оборудования. К 2028 году эта цифровая система будет распространена на все порты и терминалы "Портового Альянса".

Инвестиции в модернизацию инфраструктуры не только способствуют улучшению условий ведения бизнеса, но и являются неотъемлемой частью корпоративной стратегии по укреплению экологической и промышленной безопасности. За последние несколько лет компания реализовала целый ряд мероприятий в портах и терминалах по минимизации влияния перевалки на окружающую среду. Среди актуальных экологических проектов "Портового Альянса" – строительство третьей очереди ветрозащитного экрана вокруг порта "Остерра", модернизация очистных сооружений в ТБТ и др.

На предприятиях "Портового Альянса" трудятся более четырех тысяч сотрудников, основу которых составляет высококвалифицированный производственный персонал

Являясь социально ответственным бизнесом, компания предоставляет сотрудникам конкурентоспособную заработную плату, безопасные условия труда и достойный социальный пакет. "Портовый Альянс" предоставляет своим работникам возможность повышать квалификацию. Проводится работа с вузами и колледжами для привлечения молодых специалистов. Студенты регулярно проходят практику на предприятиях компании, лучшим предлагается трудоустройство.