Рубио признался, что не планирует общаться с Инфантино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник госсекретаря Дилан Джонсон опроверг сообщения о планируемом разговоре Марко Рубио с Джанни Инфантино.
- Газета New York Post ранее писала, что Инфантино хотел обратиться к администрации Трампа за помощью и планировал телефонный разговор с Рубио.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, вопреки сообщениям в СМИ, не проводил и не планирует проводить разговор с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, заявил помощник госсекретаря Дилан Джонсон.
В понедельник газета New York Post писала, что Инфантино хочет обратиться к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой помочь ему сохранить должность президента ФИФА после провала проекта FIFA Forward Enterprise. Отмечалось, что Инфантино хотел провести телефонный разговор с Рубио, после того как связаться напрямую с Трампом у него не получилось.
"У госсекретаря Рубио в планах нет разговора с Инфантино, и на сегодняшнее утро звонка также не намечено", - написал Джонсон в соцсети X.
Также он посоветовал изданию New York Post тщательнее проверять свои источники и обращаться за комментариями напрямую к властям.
Ранее в СМИ появилась информация, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы организации. Выборы намечены на март 2027 года.
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2 августа, 22:32