Рубио признался, что не планирует общаться с Инфантино

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник госсекретаря Дилан Джонсон опроверг сообщения о планируемом разговоре Марко Рубио с Джанни Инфантино.

Газета New York Post ранее писала, что Инфантино хотел обратиться к администрации Трампа за помощью и планировал телефонный разговор с Рубио.

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, вопреки сообщениям в СМИ, не проводил и не планирует проводить разговор с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, заявил помощник госсекретаря Дилан Джонсон.

В понедельник газета New York Post писала, что Инфантино хочет обратиться к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой помочь ему сохранить должность президента ФИФА после провала проекта FIFA Forward Enterprise. Отмечалось, что Инфантино хотел провести телефонный разговор с Рубио, после того как связаться напрямую с Трампом у него не получилось.

"У госсекретаря Рубио в планах нет разговора с Инфантино, и на сегодняшнее утро звонка также не намечено", - написал Джонсон в соцсети X

Также он посоветовал изданию New York Post тщательнее проверять свои источники и обращаться за комментариями напрямую к властям.