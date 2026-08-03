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Рубио признался, что не планирует общаться с Инфантино - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
16:16 03.08.2026 (обновлено: 16:56 03.08.2026)
Рубио признался, что не планирует общаться с Инфантино

Помощник госсекретаря Джонсон: Рубио не планирует говорить с Инфантино

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник госсекретаря Дилан Джонсон опроверг сообщения о планируемом разговоре Марко Рубио с Джанни Инфантино.
  • Газета New York Post ранее писала, что Инфантино хотел обратиться к администрации Трампа за помощью и планировал телефонный разговор с Рубио.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, вопреки сообщениям в СМИ, не проводил и не планирует проводить разговор с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, заявил помощник госсекретаря Дилан Джонсон.
В понедельник газета New York Post писала, что Инфантино хочет обратиться к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой помочь ему сохранить должность президента ФИФА после провала проекта FIFA Forward Enterprise. Отмечалось, что Инфантино хотел провести телефонный разговор с Рубио, после того как связаться напрямую с Трампом у него не получилось.
"У госсекретаря Рубио в планах нет разговора с Инфантино, и на сегодняшнее утро звонка также не намечено", - написал Джонсон в соцсети X.
Также он посоветовал изданию New York Post тщательнее проверять свои источники и обращаться за комментариями напрямую к властям.
Ранее в СМИ появилась информация, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы организации. Выборы намечены на март 2027 года.
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ФутболВ миреСШАДжанни ИнфантиноДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Государственный департамент СШАСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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