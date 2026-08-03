Защитник сборной Узбекистана перешел в "Рубин"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной Узбекистана Жахонгир Урозов перешел в казанский "Рубин" на правах аренды.
- Арендное соглашение между "Рубином" и самаркандским "Динамо" рассчитано до конца 2026 года.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Защитник сборной Узбекистана Жахонгир Урозов перешел в казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Арендное соглашение между казанцами и "Динамо" из Самарканда рассчитано до конца 2026 года. 22-летний игрок будет выступать за "Рубин" под 13-м номером.
Урозов также выступал за узбекистанский "Бунедкор" и турецкий "Эюпспор". В составе национальной команды на его счету шесть матчей, включая два на прошедшем чемпионате мира, и один гол.
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