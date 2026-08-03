В России изменятся правила торговли в автолавках и фудтраках

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности, которые впервые закрепляют понятие «мобильный торговый объект».

Поправки запретят властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу для мобильных торговых объектов и обяжут включать такие объекты в схему размещения на частной земле по заявлению владельца участка.

Фермерские хозяйства и сельхозкооперативы выводятся из-под общих правил, а Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получат право устанавливать собственный порядок регулирования частных и мобильных торговых объектов.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности, которые определяют особенности работы нестационарных торговых объектов - автолавок, кофейных фургонов и других форматов торговли с колес, рассказал РИА Новости советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

"С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности. Они впервые закрепляют понятие "мобильный торговый объект", речь о торговле с колес, будь то автолавка в отдаленном поселке или кофейный фургон на городской набережной", - сказал он.

Эксперт объяснил, что раньше такие форматы попадали в общую категорию нестационарных объектов вместе с обычными ларьками и павильонами. Регионы пытались регулировать их так же жестко, вплоть до требований к самому транспортному средству. Поправки запретят властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу.

"Ограничение всего одно: в одном месте нельзя разместить несколько мобильных точек одновременно. Это логично защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за один пятачок", - добавил он.

Самое важное, по мнению Позднякова, нововведение касается нестационарных торговых точек на частной земле. Раньше, если предприниматель хотел поставить такой магазин на своем участке, власти могли отказать, сославшись на то, что в районе и так достаточно торговых площадей. Это был формальный норматив, который часто становился поводом для отказа.

Теперь по новому закону власти обязаны включить объект в схему размещения, если владелец участка подаст заявление. Отказать под предлогом "в округе уже много магазинов" запрещено.

Для уже работающих объектов на частных участках предусмотрен переходный период - три месяца на подачу заявления о включении в схему. Обратиться может не только юрлицо или ИП, но и самозанятый.

Более длинная отсрочка буде предоставлена в случаях, когда регион меняет требования к размещению или использованию уже включенного в схему объекта. Здесь предпринимателю дают год на приведение бизнеса в соответствие с новыми правилами. Сам объект из схемы при этом не исключают.

Кроме того, из-под общих правил закон выводит фермерские хозяйства и сельхозкооперативы - они торгуют по собственным профильным законам. Особый статус и у трех городов федерального значения: Москва Санкт-Петербург и Севастополь получат право устанавливать собственный порядок регулирования частных и мобильных торговых объектов, не подчиняясь в этой части единым федеральным нормам.

"На практике это снимает конкретную головную боль. Владельцу продуктового фургона или сезонной автолавки больше не придется объяснять чиновникам, почему его "Газель" не соответствует требованиям к капитальным конструкциям. А собственнику земли под ларьком не нужно будет доказывать, что рынок не перенасыщен конкурентами", - пояснил эксперт.