Российский киберспортсмен отказался от приглашения на свадьбу Роналду

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"Меня пригласил он (Роналду - ред.), это же мой кент. Мы с ним виделись на чемпионате мира (по киберспорту) в 2025 году. Но фишка в том, что во время свадьбы Роналду у меня будет турнир. Я вот думаю, что в приоритете - свадьба Роналду или турнир", - сказал киберспортсмен во время трансляции на Twitch-канале Mewendi.