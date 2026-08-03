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Российский киберспортсмен отказался от приглашения на свадьбу Роналду - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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10:10 03.08.2026 (обновлено: 10:11 03.08.2026)
Российский киберспортсмен отказался от приглашения на свадьбу Роналду

Российский киберспортсмен m0NESY отказался от приглашения на свадьбу Роналду

© Соцсети сборной ПортугалииКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Соцсети сборной Португалии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду пригласил российского киберспортсмена Илью m0NESY Осипова на свою свадьбу.
  • Осипов размышлял о том, что приоритетнее: участие в турнире или посещение свадьбы Роналду.
  • Киберспортсмен решил, что турнир важнее, и поедет на соревнования.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов, выступающий в дисциплине Counter-Strike 2 за европейскую организацию Team Falcons, рассказал, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" футболист Криштиану Роналду пригласил его на свадьбу, однако он принял решение не ехать из-за участия в турнире.
По информации СМИ, свадьба пройдет 8 августа. Роналду и Джорджина Родригес забронировали для церемонии местный собор в городе Фуншал, где родился португалец. Ранее футболиста и его невесту заметили с обручальными кольцами на яхте игрока.
«

"Меня пригласил он (Роналду - ред.), это же мой кент. Мы с ним виделись на чемпионате мира (по киберспорту) в 2025 году. Но фишка в том, что во время свадьбы Роналду у меня будет турнир. Я вот думаю, что в приоритете - свадьба Роналду или турнир", - сказал киберспортсмен во время трансляции на Twitch-канале Mewendi.

Затем Осипов спросил у своей девушки, что бы она выбрала - поехать на свадьбу или отправиться на турнир. Та ответила, что турнир важнее, с чем киберспортсмен согласился, заявив, что поедет на соревнования.
Роналду находится в отношениях с Родригес с 2016 года, у пары родились две дочери. Всего у футболиста пятеро детей.
Роналду 41 год, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", четырехкратным обладателем "Золотой бутсы", пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.
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