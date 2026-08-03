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Строительство нового роддома началось в Благовещенске - РИА Новости, 03.08.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
15:41 03.08.2026
Строительство нового роддома началось в Благовещенске

Строительство нового роддома на 150 мест ведут в Благовещенске

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 авг – РИА Новости. Строительство нового роддома на 150 мест началось в Благовещенске Амурской области, на площадке ведутся земляные работы и подвод коммуникаций, сообщили в правительстве региона.
"Строительство роддома на 150 мест в Благовещенске – это прямое поручение президента России. Работы здесь уже развернуты. Решаются технические вопросы по переносу электросетей, обустройству улицы Загородная, где сейчас идет большая реконструкция с полной заменой коммуникаций", – сказал губернатор Василий Орлов.
На строительство медицинского учреждения выделено более 4,6 миллиарда рублей, подрядчиком выступает АО "Строительная компания № 1". В настоящее время на месте будущего роддома разрабатывают котлован и переносят опоры ЛЭП, на прилегающем участке улицы Загородной ремонтируют тепловые сети и устраивают ливневую канализацию для последующей врезки к инженерным сетям объекта, уточнили в правительстве Амурской области.
По словам Орлова, объект обеспечен финансированием и должен быть сдан в 2029 году, работы выполняет надежный подрядчик, неоднократно проверенный на других важных объектах региона.
Существующему зданию городского родильного дома около 40 лет, оно не соответствует современным требованиям, а ежегодно там появляются на свет более 2 тысяч новорожденных, новый объект позволит повысить доступность акушерско-гинекологической помощи и создать комфортные условия для беременных и детей, сообщила глава амурского минздрава Светлана Леонтьева.
Депутаты контролируют проект на всех этапах: сроки, качество работ и целевое расходование средств, что гарантирует жителям получение современного и полностью оснащенного медицинского учреждения, подчеркнул исполняющий обязанности председателя законодательного собрания Амурской области Евгений Тюхаев.
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Амурская областьАмурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)ОбществоЗдравоохранениеМедицина
 
 
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