Российские пятиборцы Борщев и Громадский стали пятыми в эстафете на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петр Борщев и Егор Громадский из России заняли пятое место в мужской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле.
- Россияне набрали 1481 балл, показав лучший результат в фехтовании, победу же одержали французы Эмильен Мэр и Диего Лавиллат (1517 очков).
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россияне Петр Борщев и Егор Громадский заняли пятое место в мужской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле.
Россияне набрали 1481 балл, показав лучший результат в фехтовании. Победу одержали французы Эмильен Мэр и Диего Лавиллат (1517 очков), серебро завоевали литовцы Паулюс Вагнорюс и Йонас Каламинскас (1499), третьими стали чехи Марек Грич и Матоуш Тума (1489).
Ранее россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзу эстафеты.
Чемпионат Европы завершится 9 августа. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние пять лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении участия российских атлетов в соревнованиях. Спустя два дня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял ограничения в отношении россиян.