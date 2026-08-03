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Российские пятиборцы Борщев и Громадский стали пятыми в эстафете на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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22:25 03.08.2026
Российские пятиборцы Борщев и Громадский стали пятыми в эстафете на ЧЕ

Борщев и Громадский заняли пятое место в эстафете на ЧЕ по пятиборью

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСабли
Сабли - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петр Борщев и Егор Громадский из России заняли пятое место в мужской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле.
  • Россияне набрали 1481 балл, показав лучший результат в фехтовании, победу же одержали французы Эмильен Мэр и Диего Лавиллат (1517 очков).
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россияне Петр Борщев и Егор Громадский заняли пятое место в мужской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле.
Россияне набрали 1481 балл, показав лучший результат в фехтовании. Победу одержали французы Эмильен Мэр и Диего Лавиллат (1517 очков), серебро завоевали литовцы Паулюс Вагнорюс и Йонас Каламинскас (1499), третьими стали чехи Марек Грич и Матоуш Тума (1489).
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Чемпионат Европы завершится 9 августа. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние пять лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении участия российских атлетов в соревнованиях. Спустя два дня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял ограничения в отношении россиян.
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