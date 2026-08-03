Российские пятиборцы Борщев и Громадский стали пятыми в эстафете на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ Петр Борщев и Егор Громадский из России заняли пятое место в мужской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле.

Россияне набрали 1481 балл, показав лучший результат в фехтовании, победу же одержали французы Эмильен Мэр и Диего Лавиллат (1517 очков).

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россияне Петр Борщев и Егор Громадский заняли пятое место в мужской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле.

Россияне набрали 1481 балл, показав лучший результат в фехтовании. Победу одержали французы Эмильен Мэр и Диего Лавиллат (1517 очков), серебро завоевали литовцы Паулюс Вагнорюс и Йонас Каламинскас (1499), третьими стали чехи Марек Грич и Матоуш Тума (1489).

Ранее россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзу эстафеты.

Чемпионат Европы завершится 9 августа. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние пять лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом.