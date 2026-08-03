Сазонова и Тагирова завоевали бронзу в эстафете на ЧЕ по пятиборью

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, набрав 1332 балла.

Впервые за последние пять лет элитные российские пятиборцы приняли участие в соревнованиях под своим флагом.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле.

Россиянки набрали 1332 балла, став по ходу соревнований лучшими в плавании. Победу одержали швейцарки Анна и Катарина Юрт (1364), серебро завоевали венгерки Оршойя Варга и Диана Райнчак (1356).

Чемпионат Европы завершится 9 августа. Элитные российские пятиборцы впервые за последние пять лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом.