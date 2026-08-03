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Сазонова и Тагирова завоевали бронзу в эстафете на ЧЕ по пятиборью - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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15:28 03.08.2026 (обновлено: 15:29 03.08.2026)
Сазонова и Тагирова завоевали бронзу в эстафете на ЧЕ по пятиборью

Сазонова и Тагирова заняли третье место в эстафете на ЧЕ по пятиборью

© Фото : Московская академия современного пятиборьяВиктория Сазонова
Виктория Сазонова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Московская академия современного пятиборья
Виктория Сазонова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, набрав 1332 балла.
  • Впервые за последние пять лет элитные российские пятиборцы приняли участие в соревнованиях под своим флагом.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле.
Россиянки набрали 1332 балла, став по ходу соревнований лучшими в плавании. Победу одержали швейцарки Анна и Катарина Юрт (1364), серебро завоевали венгерки Оршойя Варга и Диана Райнчак (1356).
Чемпионат Европы завершится 9 августа. Элитные российские пятиборцы впервые за последние пять лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении участия российских атлетов в соревнованиях. Спустя два дня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял ограничения в отношении россиян.
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СпортСтамбулРоссияМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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