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Путин поздравил гендиректора НМИЦ радиологии с юбилеем - РИА Новости, 03.08.2026
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11:11 03.08.2026 (обновлено: 11:12 03.08.2026)
Путин поздравил гендиректора НМИЦ радиологии с юбилеем

Путин отметил вклад Каприна в международное сотрудничество

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, гендиректора НМИЦ радиологии Андрея Каприна с 60-летием.
  • Глава государства отметил вклад Андрея Каприна в консолидацию профессионального сообщества и укрепление международного сотрудничества.
  • Президент подчеркнул успехи Каприна в профилактике, ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, гендиректора НМИЦ радиологии Андрея Каприна с 60-летием, отметив его вклад в консолидацию профессионального сообщества вокруг важных задач и укрепление международного сотрудничества.
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"Примите поздравления с 60-летним юбилеем... Важен Ваш созидательный вклад в консолидацию профессионального сообщества вокруг востребованных задач и целей, укрепление международного гуманитарного и научного сотрудничества", - говорится в тексте телеграммы.
Президент подчеркнул успехи в профилактике ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний, спасении тысяч жизней благодаря исследованиям и опыту Каприна, которого считают "настоящим светилом медицинской науки".
"Желаю Вам доброго здоровья и новых достижений в милосердном, подвижническом труде", - заключил Путин.
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