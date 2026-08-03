Путин поздравил гендиректора НМИЦ радиологии с юбилеем

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, гендиректора НМИЦ радиологии Андрея Каприна с 60-летием, отметив его вклад в консолидацию профессионального сообщества вокруг важных задач и укрепление международного сотрудничества.