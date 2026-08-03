Путин поздравил гендиректора НМИЦ радиологии с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, гендиректора НМИЦ радиологии Андрея Каприна с 60-летием.
- Глава государства отметил вклад Андрея Каприна в консолидацию профессионального сообщества и укрепление международного сотрудничества.
- Президент подчеркнул успехи Каприна в профилактике, ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, гендиректора НМИЦ радиологии Андрея Каприна с 60-летием, отметив его вклад в консолидацию профессионального сообщества вокруг важных задач и укрепление международного сотрудничества.
Ранее глава государства присвоил ученому звание Героя Труда.
"Примите поздравления с 60-летним юбилеем... Важен Ваш созидательный вклад в консолидацию профессионального сообщества вокруг востребованных задач и целей, укрепление международного гуманитарного и научного сотрудничества", - говорится в тексте телеграммы.
Президент подчеркнул успехи в профилактике ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний, спасении тысяч жизней благодаря исследованиям и опыту Каприна, которого считают "настоящим светилом медицинской науки".
"Желаю Вам доброго здоровья и новых достижений в милосердном, подвижническом труде", - заключил Путин.