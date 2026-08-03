Пушилин назвал Дружковку ключом к разрушению линии обороны ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пушилин назвал Дружковку ключом к разрушению обороны ВСУ на подступах к Краматорску.
- С 2014 года украинские военные создавали там систему укреплений, рассчитанных на отражение атаки с востока.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Наступление российской армии на Дружковку играет важную роль для прорыва обороны ВСУ в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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"Хочу подчеркнуть, что продвижение к Дружковке — это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску", — сказал он в интервью ИС "Вести".
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Дружковка расположена в северной части ДНР. Начиная с 2014-го украинские военные создавали там систему укреплений, рассчитанных на отражение атаки с востока.
Этот населенный пункт образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Славянском и городом Константиновка, который бойцы освободили 3 июля. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе.
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