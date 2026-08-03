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Пушилин назвал Дружковку ключом к разрушению линии обороны ВСУ - РИА Новости, 03.08.2026
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15:17 03.08.2026 (обновлено: 16:13 03.08.2026)
Пушилин назвал Дружковку ключом к разрушению линии обороны ВСУ

Пушилин назвал Дружковку ключом к разрушению линии обороны ВСУ у Краматорска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пушилин назвал Дружковку ключом к разрушению обороны ВСУ на подступах к Краматорску.
  • С 2014 года украинские военные создавали там систему укреплений, рассчитанных на отражение атаки с востока.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Наступление российской армии на Дружковку играет важную роль для прорыва обороны ВСУ в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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"Хочу подчеркнуть, что продвижение к Дружковке — это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску", — сказал он в интервью ИС "Вести".
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Дружковка расположена в северной части ДНР. Начиная с 2014-го украинские военные создавали там систему укреплений, рассчитанных на отражение атаки с востока.
Этот населенный пункт образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Славянском и городом Константиновка, который бойцы освободили 3 июля. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе.
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Минобороны на прошлой неделе сообщало, что бойцы Южной группировки успешно продвигаются к Дружковке.
 
Специальная военная операция на УкраинеДружковкаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбассКраматорск
 
 
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