Пушилин назвал Дружковку ключом к разрушению линии обороны ВСУ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Наступление российской армии на Дружковку играет важную роль для прорыва обороны ВСУ в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Этот населенный пункт образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Славянском и городом Константиновка, который бойцы освободили 3 июля. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе.