Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины.
- Дружковка имеет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска приближаются к Дружковке в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Штурмовые подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее освобожденной Константиновки", — рассказали там.
Дружковка расположена в северной части ДНР. Начиная с 2014-го украинские боевики создавали там систему укреплений, рассчитанных на отражение атаки с востока. Этот город образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Славянском и городом Константиновка, который бойцы освободили 3 июля. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе.