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Минобороны рассказало о продвижении к Дружковке - РИА Новости, 29.07.2026
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14:00 29.07.2026 (обновлено: 14:50 29.07.2026)
Минобороны рассказало о продвижении к Дружковке

МО РФ: ВС России продвигаются в направлении Дружковской городской общины

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины.
  • Дружковка имеет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска приближаются к Дружковке в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Штурмовые подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее освобожденной Константиновки", — рассказали там.
Дружковка расположена в северной части ДНР. Начиная с 2014-го украинские боевики создавали там систему укреплений, рассчитанных на отражение атаки с востока. Этот город образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Славянском и городом Константиновка, который бойцы освободили 3 июля. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДружковкаКонстантиновкаВооруженные силы РФ
 
 
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