Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как ищут героев розыгрышей

Краткий пересказ от РИА ИИ Известные пранкеры Вован и Лексус рассказали РИА Новости, как ищут героев своих розыгрышей и готовятся к каждому разговору.

Каждая беседа-розыгрыш в среднем длится от 30 минут до часа.

Перед звонком пранкеры досконально изучают человека, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, как ищут героев своих розыгрышей, как готовятся к каждому разговору.

По их словам, в среднем каждая беседа-розыгрыш длится от 30 минут до часа, в зависимости от тем, которые предстоит обсудить, и самих собеседников.

Перед звонком они досконально изучают человека. "Выясняем по мере возможности разные аспекты, которые необходимы для предстоящего разговора, какие-то подробности из личной и общественной жизни человека, изучаем его социальные сети", - уточнили пранкеры.

"Естественно, мы собираем необходимые материалы, нередко, к слову, и с помощью искусственного интеллекта, который все равно перепроверяем. Из всего этого и складывается в результате более-менее понятный портрет собеседника", - подчеркнули Вован и Лексус.