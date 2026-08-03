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Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как ищут героев розыгрышей - РИА Новости, 03.08.2026
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11:21 03.08.2026
Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как ищут героев розыгрышей

Вован и Лексус рассказали, как ищут героев розыгрышей и готовятся к разговорам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПранкеры Лексус и Вован
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пранкеры Лексус и Вован. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Известные пранкеры Вован и Лексус рассказали РИА Новости, как ищут героев своих розыгрышей и готовятся к каждому разговору.
  • Каждая беседа-розыгрыш в среднем длится от 30 минут до часа.
  • Перед звонком пранкеры досконально изучают человека, в том числе с помощью искусственного интеллекта.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, как ищут героев своих розыгрышей, как готовятся к каждому разговору.
По их словам, в среднем каждая беседа-розыгрыш длится от 30 минут до часа, в зависимости от тем, которые предстоит обсудить, и самих собеседников.
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Перед звонком они досконально изучают человека. "Выясняем по мере возможности разные аспекты, которые необходимы для предстоящего разговора, какие-то подробности из личной и общественной жизни человека, изучаем его социальные сети", - уточнили пранкеры.
"Естественно, мы собираем необходимые материалы, нередко, к слову, и с помощью искусственного интеллекта, который все равно перепроверяем. Из всего этого и складывается в результате более-менее понятный портрет собеседника", - подчеркнули Вован и Лексус.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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