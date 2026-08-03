Вован и Лексус опровергли данные о связи с российскими спецслужбами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пранкеры Вован и Лексус опровергли связь с российскими спецслужбами.
- Они заявили, что работают самостоятельно и на свой страх и риск.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), известные розыгрышами мировых политиков и знаменитостей, в интервью РИА Новости опровергли связь с российскими спецслужбами.
"Вы, видимо, намекаете на наши связи с российскими спецслужбами? Извините, но разочаруем вас. Мы работаем вдвоем, самостоятельно. На свой страх и риск", - ответили они на просьбу назвать свои звания.
По их словам, работа спецслужб требует тишины и множества согласований.
"Будь мы такие, вы бы нескоро увидели наши пранки", - добавили собеседники агентства.
"В комментариях нам часто пишут, что мы - народные артисты Российской Федерации. Но для нас это не шутки, а серьезная работа, требующая большой подготовки и знаний в разных областях, и даже немного актерского дела", - заметили Вован и Лексус.