Вован и Лексус опровергли данные о связи с российскими спецслужбами

Краткий пересказ от РИА ИИ Пранкеры Вован и Лексус опровергли связь с российскими спецслужбами.

Они заявили, что работают самостоятельно и на свой страх и риск.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), известные розыгрышами мировых политиков и знаменитостей, в интервью РИА Новости опровергли связь с российскими спецслужбами.

"Вы, видимо, намекаете на наши связи с российскими спецслужбами? Извините, но разочаруем вас. Мы работаем вдвоем, самостоятельно. На свой страх и риск", - ответили они на просьбу назвать свои звания.

По их словам, работа спецслужб требует тишины и множества согласований.

"Будь мы такие, вы бы нескоро увидели наши пранки", - добавили собеседники агентства.