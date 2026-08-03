Вторую детскую поликлинику с начала года открыли в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – РИА Новости. Новая детская поликлиника заработала в южной части Южно-Сахалинска, в ее открытии принял участие губернатор Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

По ее информации, объект стал вторым медучреждением для детей, введенным в эксплуатацию в 2026 году. Ранее юных пациентов стала принимать новая поликлиника в планировочном районе Дальнее областного центра.

Поликлиника на улице Железнодорожной будет обслуживать порядка 11 тысяч детей и рассчитана на 250 посещений в смену. Прием в ней ведут педиатр, невролог, оториноларинголог, гинеколог, хирург, эндокринолог, аллерголог и травматолог-ортопед, а также врачи редких профилей – ревматолог, мануальный терапевт, остеопат и уролог-андролог. На случай острых заболеваний предусмотрены кабинеты неотложной помощи и доврачебного осмотра.

"Примечательно, что в год "Счастливого материнства" мы открываем уже вторую детскую поликлинику в Южно-Сахалинске. Не так давно заработал филиал детской поликлиники в Дальнем. К концу года запустим поликлинику в Хомутово, где будут обслуживать и детей, и взрослых. Ввод новых объектов здравоохранения позволяет повышать доступность и качество медицинской помощи, а это наш безусловный приоритет", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.