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Вторую детскую поликлинику с начала года открыли в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 03.08.2026
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13:40 03.08.2026
Вторую детскую поликлинику с начала года открыли в Южно-Сахалинске

Вторая детская поликлиника с начала года открылась в южной части Южно-Сахалинска

© Правительство Сахалинской области/MAXНовая детская поликлиника в южной части Южно-Сахалинска
Новая детская поликлиника в южной части Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Правительство Сахалинской области/MAX
Новая детская поликлиника в южной части Южно-Сахалинска
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – РИА Новости. Новая детская поликлиника заработала в южной части Южно-Сахалинска, в ее открытии принял участие губернатор Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
По ее информации, объект стал вторым медучреждением для детей, введенным в эксплуатацию в 2026 году. Ранее юных пациентов стала принимать новая поликлиника в планировочном районе Дальнее областного центра.
Поликлиника на улице Железнодорожной будет обслуживать порядка 11 тысяч детей и рассчитана на 250 посещений в смену. Прием в ней ведут педиатр, невролог, оториноларинголог, гинеколог, хирург, эндокринолог, аллерголог и травматолог-ортопед, а также врачи редких профилей – ревматолог, мануальный терапевт, остеопат и уролог-андролог. На случай острых заболеваний предусмотрены кабинеты неотложной помощи и доврачебного осмотра.
"Примечательно, что в год "Счастливого материнства" мы открываем уже вторую детскую поликлинику в Южно-Сахалинске. Не так давно заработал филиал детской поликлиники в Дальнем. К концу года запустим поликлинику в Хомутово, где будут обслуживать и детей, и взрослых. Ввод новых объектов здравоохранения позволяет повышать доступность и качество медицинской помощи, а это наш безусловный приоритет", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.
Сахалинская область, отмечает пресс-служба, входит в число регионов, лидирующих по модернизации и цифровизации системы здравоохранения. Строительство современных медучреждений, оснащение их современным оборудованием, практика использования телемедицинских консультаций позволяют повысить качество услуг и доступность медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Работа ведется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", запущенного по инициативе президента Владимира Путина.
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Южно-СахалинскСахалинская областьВалерий ЛимаренкоДетиПоликлиникаЗдравоохранение
 
 
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