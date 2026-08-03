СМИ: бразильского марафонца нашли спустя 44 дня после исчезновения

В среду мать легкоатлета Валдирене Паула опубликовала данные сына в соцсетях, отметив, что он ушел из дома вечером 19 июня, имея при себе только черный рюкзак. Также она добавила, что у ее сына есть психические проблемы. Во вторник, 28 июля, ему исполнилось 28 лет.

В 2024 году спортсмен провалил допинг-тест, в его пробе были обнаружены дростанолон, метенолон и нандролон. Все эти препараты относятся к классу анаболических стероидов. В мае 2025 года он был дисквалифицирован на 5 лет с 15 июля 2024 года, а его результаты с 4 июля 2024 года были аннулированы.