СМИ: бразильского марафонца нашли спустя 44 дня после исчезновения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразилец Даниэль Феррейра, рекордсмен Южной Америки в марафоне, был найден спустя 44 дня после исчезновения в восточной части Сан-Паулу.
- Спортсмен не назвал конкретную причину своего исчезновения, но заявил, что ушел из дома из-за личных проблем.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Рекордсмен Южной Америки в марафоне бразилец Даниэль Феррейра был найден спустя 44 дня после исчезновения, сообщает ESPN.
По информации источника, спортсмена обнаружили в восточной части Сан-Паулу. После этого он встретился с матерью в полицейском участке. Как сообщили в правоохранительных органах, один из прохожих показывал фотографии с ориентировкой, когда Феррейра проходил неподалеку. Атлет не назвал конкретную причину своего исчезновения, заявив, что ушел из дома из-за личных проблем. По данным полиции, его состояние оценивается как удовлетворительное.
В среду мать легкоатлета Валдирене Паула опубликовала данные сына в соцсетях, отметив, что он ушел из дома вечером 19 июня, имея при себе только черный рюкзак. Также она добавила, что у ее сына есть психические проблемы. Во вторник, 28 июля, ему исполнилось 28 лет.
Феррейра представлял Бразилию на Олимпиаде 2021 года в марафоне. В апреле 2022 года он стал обладателем рекорда Южной Америки, пробежав дистанцию Сеульского марафона за 2 часа 4 минуты 51 секунду.
В 2024 году спортсмен провалил допинг-тест, в его пробе были обнаружены дростанолон, метенолон и нандролон. Все эти препараты относятся к классу анаболических стероидов. В мае 2025 года он был дисквалифицирован на 5 лет с 15 июля 2024 года, а его результаты с 4 июля 2024 года были аннулированы.
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