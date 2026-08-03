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СМИ: бразильского марафонца нашли спустя 44 дня после исчезновения - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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09:56 03.08.2026 (обновлено: 10:46 03.08.2026)
СМИ: бразильского марафонца нашли спустя 44 дня после исчезновения

Бразильского марафонца Феррейру нашли живым спустя 44 дня после исчезновения

CC BY-SA 4.0 / Katie Chan / Бразилец Даниэль Феррейра
Бразилец Даниэль Феррейра - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
CC BY-SA 4.0 / Katie Chan /
Бразилец Даниэль Феррейра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразилец Даниэль Феррейра, рекордсмен Южной Америки в марафоне, был найден спустя 44 дня после исчезновения в восточной части Сан-Паулу.
  • Спортсмен не назвал конкретную причину своего исчезновения, но заявил, что ушел из дома из-за личных проблем.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Рекордсмен Южной Америки в марафоне бразилец Даниэль Феррейра был найден спустя 44 дня после исчезновения, сообщает ESPN.
По информации источника, спортсмена обнаружили в восточной части Сан-Паулу. После этого он встретился с матерью в полицейском участке. Как сообщили в правоохранительных органах, один из прохожих показывал фотографии с ориентировкой, когда Феррейра проходил неподалеку. Атлет не назвал конкретную причину своего исчезновения, заявив, что ушел из дома из-за личных проблем. По данным полиции, его состояние оценивается как удовлетворительное.
В среду мать легкоатлета Валдирене Паула опубликовала данные сына в соцсетях, отметив, что он ушел из дома вечером 19 июня, имея при себе только черный рюкзак. Также она добавила, что у ее сына есть психические проблемы. Во вторник, 28 июля, ему исполнилось 28 лет.
Феррейра представлял Бразилию на Олимпиаде 2021 года в марафоне. В апреле 2022 года он стал обладателем рекорда Южной Америки, пробежав дистанцию Сеульского марафона за 2 часа 4 минуты 51 секунду.
В 2024 году спортсмен провалил допинг-тест, в его пробе были обнаружены дростанолон, метенолон и нандролон. Все эти препараты относятся к классу анаболических стероидов. В мае 2025 года он был дисквалифицирован на 5 лет с 15 июля 2024 года, а его результаты с 4 июля 2024 года были аннулированы.
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