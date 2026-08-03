Синхронистка Плеханова заняла шестое место в произвольной программе на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла шестое место в сольной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже с результатом 268,9412 балла.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла шестое место в сольной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Результат Плехановой составил 268,9412 балла. Первое место заняла белоруска Василина Хондошко (292,3887), второе - немка Клара Блайер (289,2463), третье - испанка Ирис Тио Касас (284,5550).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.