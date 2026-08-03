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Синхронистка Плеханова заняла шестое место в произвольной программе на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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11:14 03.08.2026
Синхронистка Плеханова заняла шестое место в произвольной программе на ЧЕ

Синхронистка Плеханова заняла 6 место в произвольной программе на ЧЕ в Париже

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВалерия Плеханова
Валерия Плеханова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Валерия Плеханова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла шестое место в сольной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже с результатом 268,9412 балла.
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла шестое место в сольной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Результат Плехановой составил 268,9412 балла. Первое место заняла белоруска Василина Хондошко (292,3887), второе - немка Клара Блайер (289,2463), третье - испанка Ирис Тио Касас (284,5550).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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