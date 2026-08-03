Россиянин поучаствует на этапе Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине

Соревнования пройдут со 2 по 9 августа. ФЗПР получила официальное приглашение для участия в этапе Кубка мира от организаторов и правительства Аргентины. В федерации отметили, что в связи с ограниченными финансовыми возможностями из состава сборной России в Аргентину отправится один спортсмен.