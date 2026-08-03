Россиянин поучаствует на этапе Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский пловец Владислав Сапожников примет участие в этапе Кубка мира IWSA в аргентинском городе Эль-Калафате.
- Соревнования пройдут со 2 по 9 августа, и в них примет участие один спортсмен из состава сборной России из-за ограниченных финансовых возможностей.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российский пловец Владислав Сапожников примет участие на этапе Кубка мира Международной ассоциации зимнего плавания (IWSA) в аргентинском городе Эль-Калафате, сообщила Федерация зимнего плавания России (ФЗПР).
Соревнования пройдут со 2 по 9 августа. ФЗПР получила официальное приглашение для участия в этапе Кубка мира от организаторов и правительства Аргентины. В федерации отметили, что в связи с ограниченными финансовыми возможностями из состава сборной России в Аргентину отправится один спортсмен.
Сапожникову 28 лет, он является многократным чемпионом и рекордсменом России, а также занимает должность главы Федерации зимнего плавания Мурманской области.