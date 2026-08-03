В Петербурге задержали организатора незаконных экскурсий по крышам города

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге задержан организатор незаконных экскурсий по крышам города.
- Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
- Задержан 29-летний уроженец Тульской области, который в июле организовал экскурсии по крыше дома на Невском проспекте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Организатор незаконных экскурсий по крышам города задержан в рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 29-летний уроженец Тульской области", - сообщает пресс-служба.
Следствием установлено, что в июле фигурант незаконно организовал экскурсии по крыше дома по Невскому проспекту для осмотра окрестностей города. Оказание подобных услуг является опасным для жизни и здоровья туристов.
В ГСУ СК добавили, что сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.