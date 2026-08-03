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В Петербурге задержали организатора незаконных экскурсий по крышам города - РИА Новости, 03.08.2026
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20:01 03.08.2026 (обновлено: 20:02 03.08.2026)

В Петербурге задержали организатора незаконных экскурсий по крышам города

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге задержан организатор незаконных экскурсий по крышам города.
  • Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
  • Задержан 29-летний уроженец Тульской области, который в июле организовал экскурсии по крыше дома на Невском проспекте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Организатор незаконных экскурсий по крышам города задержан в рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 29-летний уроженец Тульской области", - сообщает пресс-служба.
Следствием установлено, что в июле фигурант незаконно организовал экскурсии по крыше дома по Невскому проспекту для осмотра окрестностей города. Оказание подобных услуг является опасным для жизни и здоровья туристов.
В ГСУ СК добавили, что сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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