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В Петербурге задержали нотариусов, готовивших незаконную сделку - РИА Новости, 03.08.2026
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14:31 03.08.2026 (обновлено: 14:36 03.08.2026)
В Петербурге задержали нотариусов, готовивших незаконную сделку

В Петербурге задержали готовивших незаконную сделку на 180 млн руб нотариусов

© Петербургская полиция/MAXЗадержание одного из нотариусов, намеревавшихся мошенническим путем завладеть в Санкт-Петербурге земельным участком за 180 миллионов рублей
Задержание одного из нотариусов, намеревавшихся мошенническим путем завладеть в Санкт-Петербурге земельным участком за 180 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Петербургская полиция/MAX
Задержание одного из нотариусов, намеревавшихся мошенническим путем завладеть в Санкт-Петербурге земельным участком за 180 миллионов рублей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в попытке мошенническим путем завладеть земельным участком на Пироговской набережной стоимостью 180 миллионов рублей.
  • Возбуждено уголовное дело, проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, доверенности и документация.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Задержаны нотариусы, намеревавшиеся мошенническим путем завладеть в Санкт-Петербурге земельным участком за 180 миллионов рублей, сообщают пресс-службы Северо-Западного управления Росгвардии и регионального главка МВД.
По версии полиции, подозреваемые намеревались завладеть земельным участком на Пироговской набережной стоимостью 180 миллионов рублей. Для этого они подготовили правоустанавливающие документы, в том числе нотариальную доверенность от имени собственника, после чего направили их в Росреестр для переоформления участка на третье лицо.
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"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России при поддержке бойцов Росгвардии задержали троих предполагаемых участников мошеннической схемы - 54-летнего неработающего мужчину, 35-летнюю юрисконсульта нотариальной конторы и 53-летнего временно исполняющего обязанности нотариуса", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество) УК РФ.
"По местам жительства злоумышленников и в помещении нотариальной конторы проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, доверенности и документация, имеющая значение для расследования", - отмечает управление Росгвардии.
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