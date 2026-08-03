В Петербурге в двух подростков выстрелили из сигнальной ракетницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге на улице Вавиловых произошел конфликт между двумя подростками и группой молодых людей.
- Один из участников конфликта выстрелил в сторону 15-летнего и 16-летнего подростков из предмета, похожего на сигнальную ракетницу, и применил перцовый баллончик.
- Полиция ищет сбежавших участников конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет молодых людей, которые стреляли в подростков, предположительно, из сигнальной ракетницы, а также применили перцовый газ, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в воскресенье около 18.00 мск на улице Вавиловых произошел конфликт между двумя подростками и группой молодых людей.
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"По предварительным данным, один из участников конфликта произвел несколько выстрелов в сторону 15-летнего и 16-летнего подростков из предмета, похожего на сигнальную ракетницу, а также применил перцовый баллончик. После произошедшего нападавшие скрылись", – рассказали в ГУМВД.
На месте происшествия правоохранители обнаружили обоих подростков. Одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести и после оказания медпомощи отпустили лечиться дома.
В настоящее время полицейские ищут сбежавших участников конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
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20 октября 2025, 08:59