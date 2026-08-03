В Петербурге в двух подростков выстрелили из сигнальной ракетницы

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"По предварительным данным, один из участников конфликта произвел несколько выстрелов в сторону 15-летнего и 16-летнего подростков из предмета, похожего на сигнальную ракетницу, а также применил перцовый баллончик. После произошедшего нападавшие скрылись", – рассказали в ГУМВД.