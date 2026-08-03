В Петербурге задержали девушек, распыливших перцовый газ в бабушку и внучку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Белоостров в Курортном районе Петербурга две девушки распылили перцовый баллончик в сторону 58-летней женщины, ее ровесника и 8-летней внучки после замечания о шуме.
- Девушки 23 и 24 лет были доставлены в отдел полиции.
- Им были составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух девушек, которые распылили перцовый баллончик в бабушку с внучкой после замечания в их адрес, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, конфликт произошел в воскресенье вечером в одном из садоводств в поселке Белоостров в Курортном районе Петербурга.
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"Предварительно установлено, что две девушки в возрасте 23 и 24 лет шумели возле участка. После замечания со стороны местной жительницы они распылили перцовый баллончик в сторону 58-летней женщины, ее ровесника и 8-летней внучки", – рассказали в ГУМВД.
Девушки доставлены в отдел полиции и помещены в специальное помещение для содержания задержанных.
Пока они получили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
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