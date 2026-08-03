В Петербурге недалеко от Московского вокзала загорелась кровля дома

Краткий пересказ от РИА ИИ В Центральном районе Санкт-Петербурга, на Лиговском проспекте, дом 50, горит кровля здания на площади 300 квадратных метров.

Пострадавших, по данным МЧС, нет.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Кровля дома горит на 300 квадратных метрах недалеко от Московского вокзала в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает ГУМЧС РФ по городу.

"Третьего августа в 2.49 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 50. В здании размером 150 на 30 метров происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе " Макс ".

В ведомстве отметили, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали.