Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге недалеко от Московского вокзала загорелась кровля дома - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 03.08.2026 (обновлено: 14:28 03.08.2026)
В Петербурге недалеко от Московского вокзала загорелась кровля дома

В Петербурге загорелась кровля дома на площади 300 квадратных метров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Центральном районе Санкт-Петербурга, на Лиговском проспекте, дом 50, горит кровля здания на площади 300 квадратных метров.
  • Пострадавших, по данным МЧС, нет.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Кровля дома горит на 300 квадратных метрах недалеко от Московского вокзала в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает ГУМЧС РФ по городу.
"Третьего августа в 2.49 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 50. В здании размером 150 на 30 метров происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
В ведомстве отметили, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
Согласно сервису "Яндекс.Карты", в здании по указанному адресу располагаются коммерческие помещения: обувной бутик, служба дезинсекции, а также магазин очков.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Число погибших при пожаре в квартире в Петербурге увеличилось до трех
2 августа, 18:31
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала