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Россиянам перечислили факторы, влияющие на продолжительность жизни - РИА Новости, 03.08.2026
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01:27 03.08.2026 (обновлено: 10:42 03.08.2026)
Россиянам перечислили факторы, влияющие на продолжительность жизни

Онищенко: человек должен уметь брать ответственность за свое здоровье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка гуляет по парку
Девушка гуляет по парку - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам академика РАН Геннадия Онищенко, 80% продолжительности жизни зависит от отношения человека к своему здоровью, а не от качества здравоохранения.
  • Онищенко отметил, что вредные привычки, такие как алкоголь, курение и использование вейпов, а также замена прогулок на использование гаджетов могут сокращать продолжительность жизни из-за отсутствия физической активности.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Низкая физическая активность и вредные привычки негативно влияют на продолжительность жизни, поэтому человек должен уметь брать ответственность за свое здоровье, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80% зависит от того, как мы с вами относимся к своему здоровью. Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете", - сказал Онищенко.
Академик добавил, что многие люди сейчас выбирают использование гаджетов вместо прогулок. Такая тенденция, по словам Онищенко, может сокращать годы жизни из-за отсутствия физической активности.
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