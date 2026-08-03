Россиянам перечислили факторы, влияющие на продолжительность жизни

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Низкая физическая активность и вредные привычки негативно влияют на продолжительность жизни, поэтому человек должен уметь брать ответственность за свое здоровье, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.