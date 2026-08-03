Экс-футболист сборной России Нойштедтер завершил карьеру и стал тренером

Нойштедтеру 38 лет. Он также выступал за турецкий "Фенербахче", немецкие "Шальке", "Боруссию" из Менхенгладбаха и "Майнц", а также за московское "Динамо". Футболист провел 13 матчей и забил один мяч за сборную России.