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Экс-футболист сборной России Нойштедтер завершил карьеру и стал тренером - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
22:49 03.08.2026
Экс-футболист сборной России Нойштедтер завершил карьеру и стал тренером

Бывший защитник сборной России Нойштедтер завершил карьеру и стал тренером

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРоман Нойштедтер
Роман Нойштедтер - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Роман Нойштедтер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Нойштедтер завершил карьеру футболиста.
  • Он перешел на тренерскую работу в бельгийском клубе "Вестерло" и занял пост помощника главного тренера команды.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер завершил карьеру и перешел на тренерскую работу в бельгийском клубе "Вестерло", сообщается на сайте команды.
Нойштедтер занял пост помощника главного тренера команды. В качестве футболиста он выступал за "Вестерло" с 2022 года, принял участие в 109 матчах и забил два мяча.
Нойштедтеру 38 лет. Он также выступал за турецкий "Фенербахче", немецкие "Шальке", "Боруссию" из Менхенгладбаха и "Майнц", а также за московское "Динамо". Футболист провел 13 матчей и забил один мяч за сборную России.
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