Экс-футболист сборной России Нойштедтер завершил карьеру и стал тренером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Нойштедтер завершил карьеру футболиста.
- Он перешел на тренерскую работу в бельгийском клубе "Вестерло" и занял пост помощника главного тренера команды.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер завершил карьеру и перешел на тренерскую работу в бельгийском клубе "Вестерло", сообщается на сайте команды.
Нойштедтер занял пост помощника главного тренера команды. В качестве футболиста он выступал за "Вестерло" с 2022 года, принял участие в 109 матчах и забил два мяча.
Нойштедтеру 38 лет. Он также выступал за турецкий "Фенербахче", немецкие "Шальке", "Боруссию" из Менхенгладбаха и "Майнц", а также за московское "Динамо". Футболист провел 13 матчей и забил один мяч за сборную России.