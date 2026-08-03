Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цена нефти марки Brent падает на 8,2% до 82,66 доллара за баррель.
- Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падает на 5,85%, до 79,72 доллара.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent резко упала, следует из данных торгов.
По состоянию на 01:02 октябрьские фьючерсы на нее подешевели на 8,28% относительно предыдущего закрытия и стали стоить 82,66 доллара за баррель.
Сентябрьские фьючерсов на WTI снизились в цене на 5,85%, до 79,72 доллара.
Этот сдвиг произошел после объявления президента США Дональда Трампа о готовящихся переговорах с Ираном уже в этот понедельник. По его словам, стороны обсудят соглашение по Ормузскому проливу — одному из ключевых путей поставок энергоресурсов в мире.