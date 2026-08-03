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Цена на нефть марки Brent резко упала - РИА Новости, 03.08.2026
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01:10 03.08.2026 (обновлено: 01:39 03.08.2026)
Цена на нефть марки Brent резко упала

Цена нефти марки Brent резко упала на 8,2%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цена нефти марки Brent падает на 8,2% до 82,66 доллара за баррель.
  • Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падает на 5,85%, до 79,72 доллара.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent резко упала, следует из данных торгов.
По состоянию на 01:02 октябрьские фьючерсы на нее подешевели на 8,28% относительно предыдущего закрытия и стали стоить 82,66 доллара за баррель.
Сентябрьские фьючерсов на WTI снизились в цене на 5,85%, до 79,72 доллара.
Этот сдвиг произошел после объявления президента США Дональда Трампа о готовящихся переговорах с Ираном уже в этот понедельник. По его словам, стороны обсудят соглашение по Ормузскому проливу — одному из ключевых путей поставок энергоресурсов в мире.
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