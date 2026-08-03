Параальпинист признался, что перед покорением Эвереста написал завещание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский параальпинист Рустам Набиев первым в истории взошел на вершину Эвереста на одних руках.
- Перед экспедицией на Эверест Набиев составил завещание и погасил кредиты, осознавая риски.
- В 2015 году Набиев пережил обрушение казармы в Омске, перенес множество операций и ампутацию ног.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Российский параальпинист Рустам Набиев заявил РИА Новости, что перед экспедицией на Эверест понимал все риски, поэтому заранее погасил кредиты и составил завещание.
В июле 2015 года в поселке Светлом под Омском обрушилась секция казармы 242-го учебного центра ВДВ. Погибли 24 военнослужащих, еще 21 пострадал. Набиев провел под завалами более семи часов. Он дважды перенес клиническую смерть, более двух десятков операций, отказ почек и ампутацию ног. 20 мая 2026 года он первым в истории взошел на вершину Эвереста на одних руках.
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"Прекрасно понимал, что могу не вернуться. И заранее к этому подготовился: составил завещание и оплатил всевозможные кредиты, потому что в это время мы строили дом. Старался все сделать так, чтобы в случае чего эта история не упала тяжкой ношей на плечи моей супруги Индиры", - сказал Набиев.
"Но, знаете, внутренняя вера убеждала меня в том, что все будет хорошо. Вера людей, вера моей супруги, которая отпускала меня в такие опасные экспедиции, и память о том, что тебя ждут дома, жестко держат тебя в жизни. Если бы я столкнулся с ситуациями, в которых мне пришлось бы рискнуть, понимая, что могу погибнуть, я бы этого не сделал", - отметил Набиев.
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