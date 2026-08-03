Рейтинг@Mail.ru
Параальпинист признался, что перед покорением Эвереста написал завещание - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 03.08.2026 (обновлено: 12:03 03.08.2026)
Параальпинист признался, что перед покорением Эвереста написал завещание

Набиев: перед восхождением на Эверест составил завещание и закрыл кредиты

© социальные сети Рустама НабиеваРустам Набиев на вершине Эвереста
Рустам Набиев на вершине Эвереста - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© социальные сети Рустама Набиева
Рустам Набиев на вершине Эвереста. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский параальпинист Рустам Набиев первым в истории взошел на вершину Эвереста на одних руках.
  • Перед экспедицией на Эверест Набиев составил завещание и погасил кредиты, осознавая риски.
  • В 2015 году Набиев пережил обрушение казармы в Омске, перенес множество операций и ампутацию ног.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Российский параальпинист Рустам Набиев заявил РИА Новости, что перед экспедицией на Эверест понимал все риски, поэтому заранее погасил кредиты и составил завещание.
В июле 2015 года в поселке Светлом под Омском обрушилась секция казармы 242-го учебного центра ВДВ. Погибли 24 военнослужащих, еще 21 пострадал. Набиев провел под завалами более семи часов. Он дважды перенес клиническую смерть, более двух десятков операций, отказ почек и ампутацию ног. 20 мая 2026 года он первым в истории взошел на вершину Эвереста на одних руках.
Рустам Набиев в базовом лагере Эвереста - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Параальпинист Набиев: после трагедии мучил вопрос, останется ли любимая
Вчера, 08:42
«
"Прекрасно понимал, что могу не вернуться. И заранее к этому подготовился: составил завещание и оплатил всевозможные кредиты, потому что в это время мы строили дом. Старался все сделать так, чтобы в случае чего эта история не упала тяжкой ношей на плечи моей супруги Индиры", - сказал Набиев.
"Но, знаете, внутренняя вера убеждала меня в том, что все будет хорошо. Вера людей, вера моей супруги, которая отпускала меня в такие опасные экспедиции, и память о том, что тебя ждут дома, жестко держат тебя в жизни. Если бы я столкнулся с ситуациями, в которых мне пришлось бы рискнуть, понимая, что могу погибнуть, я бы этого не сделал", - отметил Набиев.
Полностью интервью с Набиевым читайте на сайте ria.ru.
Рустам Набиев на вершине Эвереста - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
"Это не выход": параальпинист рассказал, как пережил ампутацию
Вчера, 09:50
 
СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    Ротор
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
    41
    66
  • Теннис
    Завершен
    J. Tjen
    Л. Самсонова
    65
    77
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала