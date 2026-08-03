"Это не выход": параальпинист рассказал, как пережил ампутацию

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"Я с детства занимался спортом, поэтому к алкоголю отношусь крайне негативно. Всегда знал, что это не выход. Ну, буду я выпивать - сегодня заглушу боль, но она ведь никуда не исчезнет", - сказал Набиев, вспоминая первое время после трагедии.