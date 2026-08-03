"Это не выход": параальпинист рассказал, как пережил ампутацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рустам Набиев рассказал, что после ампутации обеих ног не пытался заглушить переживания алкоголем.
- В июле 2015 года в поселке Светлом под Омском обрушилась секция казармы 242-го учебного центра ВДВ, и Набиев провел под завалами более семи часов.
- 20 мая 2026 года Рустам Набиев первым в истории взошел на вершину Эвереста на одних руках.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Российский параальпинист Рустам Набиев рассказал РИА Новости, что после ампутации обеих ног не пытался заглушить переживания алкоголем, поскольку понимал, что это не поможет ему справиться с последствиями трагедии.
В июле 2015 года в поселке Светлом под Омском обрушилась секция казармы 242-го учебного центра ВДВ. Погибли 24 военнослужащих, еще 21 пострадал. Набиев провел под завалами более семи часов. Он дважды перенес клиническую смерть, более двух десятков операций, отказ почек и ампутацию ног. 20 мая 2026 года он первым в истории взошел на вершину Эвереста на одних руках.
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"Я с детства занимался спортом, поэтому к алкоголю отношусь крайне негативно. Всегда знал, что это не выход. Ну, буду я выпивать - сегодня заглушу боль, но она ведь никуда не исчезнет", - сказал Набиев, вспоминая первое время после трагедии.
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