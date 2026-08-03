Параальпинист Набиев: после трагедии мучил вопрос, останется ли любимая

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"Я не хотел, чтобы она оставалась из жалости, из-за моей трагедии и понимания, что человека нельзя бросать. И дал ей возможность все решить самой, чтобы она несла ответственность и не делала выбор из-за того, что на нее кто-то надавил. Я не хотел, чтобы она пожалела, что провела со мной свои лучшие годы. Индира сказала, что будет со мной до конца, что для нее неважно, есть у меня ноги или нет, и что она так же сильно меня любит. Этот момент стал переломным: я понял, что рядом есть человек, который во мне нуждается. Я осознал, что теперь должен бороться не только за себя, но и за Индиру", - добавил собеседник агентства.