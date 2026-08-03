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Параальпинист Набиев: после трагедии мучил вопрос, останется ли любимая - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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08:42 03.08.2026 (обновлено: 09:20 03.08.2026)
Параальпинист Набиев: после трагедии мучил вопрос, останется ли любимая

Набиев: после трагедии меня мучил вопрос, останется ли со мной любимая

© Фото : социальные сети Рустама НабиеваРустам Набиев в базовом лагере Эвереста
Рустам Набиев в базовом лагере Эвереста - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : социальные сети Рустама Набиева
Рустам Набиев в базовом лагере Эвереста. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский параальпинист Рустам Набиев рассказал, что после обрушения казармы, в результате которого ему ампутировали обе ноги, боялся, что его оставит девушка Индира.
  • Рустам Набиев первым в истории взошел на вершину Эвереста на одних руках.
  • Индира заявила, что останется с Рустамом Набиевым несмотря на его инвалидность, что стало переломным моментом в его борьбе за жизнь.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Российский параальпинист Рустам Набиев рассказал РИА Новости, что после обрушения казармы, в результате которого ему ампутировали обе ноги, боялся, что его оставит девушка Индира.
В июле 2015 года в поселке Светлом под Омском обрушилась секция казармы 242-го учебного центра ВДВ. Погибли 24 военнослужащих, еще 21 пострадал. Набиев провел под завалами более семи часов. Он дважды перенес клиническую смерть, более двух десятков операций, отказ почек и ампутацию ног. 20 мая 2026 года он первым в истории взошел на вершину Эвереста на одних руках.
«
"В госпитале я долго не мог разговаривать, потому что был подключен к аппарату ИВЛ. Рядом была Индира. Меня мучил лишь один вопрос - останется ли она со мной? Когда я смог говорить, то сказал ей, что, если она хочет уходить, это надо сделать сейчас. Я думал, что жить с инвалидом невозможно. Это тяжелая ноша, и я не хотел портить Индире жизнь, потому что ей тогда было всего лишь двадцать лет. А мне было двадцать четыре. Мы встречались больше пяти лет", - сказал Набиев.
Рустам Набиев - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
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«
"Я не хотел, чтобы она оставалась из жалости, из-за моей трагедии и понимания, что человека нельзя бросать. И дал ей возможность все решить самой, чтобы она несла ответственность и не делала выбор из-за того, что на нее кто-то надавил. Я не хотел, чтобы она пожалела, что провела со мной свои лучшие годы. Индира сказала, что будет со мной до конца, что для нее неважно, есть у меня ноги или нет, и что она так же сильно меня любит. Этот момент стал переломным: я понял, что рядом есть человек, который во мне нуждается. Я осознал, что теперь должен бороться не только за себя, но и за Индиру", - добавил собеседник агентства.
Полностью интервью с Набиевым читайте на сайте ria.ru.
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