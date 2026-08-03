Рейтинг@Mail.ru
Сезон арбузов и дынь стартовал в Москве - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 03.08.2026 (обновлено: 09:57 03.08.2026)
Сезон арбузов и дынь стартовал в Москве

В Москве ко Дню арбуза открылись бахчевые развалы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАрбузы и дыни
Арбузы и дыни - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Арбузы и дыни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве ко Дню арбуза открылись бахчевые развалы.
  • Предусмотрено к размещению 145 сезонных специализированных торговых точек, где можно приобрести российские арбузы и дыни от проверенных поставщиков.
  • Арбузы и дыни привозят в Москву из регионов Южного федерального округа, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бахчевые развалы открылись в Москве ко Дню арбуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Третьего августа отмечают неофициальный праздник - День арбуза.
Торговля бахчевыми культурами на рынке - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В Роскачестве рассказали, какие арбузы покупать опасно
2 августа, 14:01
"Традиционно москвичи ждут появления бахчевых развалов, это означает, что стартовал сезон арбузов и дынь. Горожане знают: если на улицах города появились локации с бахчевыми, значит, можно смело покупать отечественную ягоду в удобном месте, будь то развал, магазин или ярмарка", - отметил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В пресс-службе отметили, что также в Москве предусмотрено к размещению 145 сезонных специализированных торговых точек, где можно приобрести российские арбузы и дыни от проверенных поставщиков – в основном они располагаются у стационарных магазинов, но есть и полюбившиеся горожанам отдельно стоящие развалы. Бахчевые будут радовать покупателей до начала октября.
"На московские ярмарки и прилавки бахчевых развалов фермеры сейчас привозят арбузы и дыни не только из регионов Южного федерального округа (Астрахани и Дагестана), но и из знаменитой своим плодородием Тамбовской области, где выращивают ранние сорта, например "сахарного малыша", которого местные называют "малыш крымский", и несколько видов бессемянных арбузов. Ближе к концу лета горожане смогут купить также урожай фермеров из Липецкой и Воронежской областей: ассортимент обновляется по мере созревания культур в разных частях страны", - добавили в ведомстве.
Дыни - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Врач рассказала, кому не рекомендуется есть дыню
25 июля, 13:33
 
МоскваАстраханьРеспублика ДагестанАлексей Немерюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала