Сезон арбузов и дынь стартовал в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве ко Дню арбуза открылись бахчевые развалы.
- Предусмотрено к размещению 145 сезонных специализированных торговых точек, где можно приобрести российские арбузы и дыни от проверенных поставщиков.
- Арбузы и дыни привозят в Москву из регионов Южного федерального округа, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бахчевые развалы открылись в Москве ко Дню арбуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
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"Традиционно москвичи ждут появления бахчевых развалов, это означает, что стартовал сезон арбузов и дынь. Горожане знают: если на улицах города появились локации с бахчевыми, значит, можно смело покупать отечественную ягоду в удобном месте, будь то развал, магазин или ярмарка", - отметил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В пресс-службе отметили, что также в Москве предусмотрено к размещению 145 сезонных специализированных торговых точек, где можно приобрести российские арбузы и дыни от проверенных поставщиков – в основном они располагаются у стационарных магазинов, но есть и полюбившиеся горожанам отдельно стоящие развалы. Бахчевые будут радовать покупателей до начала октября.
"На московские ярмарки и прилавки бахчевых развалов фермеры сейчас привозят арбузы и дыни не только из регионов Южного федерального округа (Астрахани и Дагестана), но и из знаменитой своим плодородием Тамбовской области, где выращивают ранние сорта, например "сахарного малыша", которого местные называют "малыш крымский", и несколько видов бессемянных арбузов. Ближе к концу лета горожане смогут купить также урожай фермеров из Липецкой и Воронежской областей: ассортимент обновляется по мере созревания культур в разных частях страны", - добавили в ведомстве.
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