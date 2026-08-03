Сезон арбузов и дынь стартовал в Москве

"На московские ярмарки и прилавки бахчевых развалов фермеры сейчас привозят арбузы и дыни не только из регионов Южного федерального округа (Астрахани и Дагестана), но и из знаменитой своим плодородием Тамбовской области, где выращивают ранние сорта, например "сахарного малыша", которого местные называют "малыш крымский", и несколько видов бессемянных арбузов. Ближе к концу лета горожане смогут купить также урожай фермеров из Липецкой и Воронежской областей: ассортимент обновляется по мере созревания культур в разных частях страны", - добавили в ведомстве.