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В Марий Эл у пьяного водителя забрали мопед с "оберегом" от гаишников - РИА Новости, 03.08.2026
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14:51 03.08.2026
В Марий Эл у пьяного водителя забрали мопед с "оберегом" от гаишников

Мопед с надписью-оберегом от гаишников забрали у пьяного водителя в Марий Эл

© Фото : Прокуратура Республики Марий Эл/MAXМопед с надписью "Спаси и сохрани от гаишников" забрали у пьяного водителя в Марий Эл
Мопед с надписью Спаси и сохрани от гаишников забрали у пьяного водителя в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Прокуратура Республики Марий Эл/MAX
Мопед с надписью "Спаси и сохрани от гаишников" забрали у пьяного водителя в Марий Эл
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд конфисковал в доход государства мопед с надписью "Спаси и сохрани от гаишников" у жителя Козьмодемьянска, дважды лишавшегося прав из-за управления транспортным средством в состоянии алкоголього опьянения.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Надпись "Спаси и сохрани от гаишников" на мопеде не помогла жителю Марий Эл, которого лишили транспортного средства из-за нетрезвого вождения, сообщает прокуратура республики.
В суде установлено, что в мае 38-летний житель Козьмодемьянска сел за руль мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили инспекторы ДПС, обнаружившие, что водитель мопеда лишен прав, поскольку в ноябре 2025 года уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Мужчина признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
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"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Мопед, которым управлял осужденный, конфискован в доход государства", - говорится в сообщении.
На фото, размещенном в Telegram-канале прокуратуры Марий Эл, видно, что на изъятом мопеде красуется надпись "Спаси и сохрани от гашников".
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