В Марий Эл у пьяного водителя забрали мопед с "оберегом" от гаишников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд конфисковал в доход государства мопед с надписью "Спаси и сохрани от гаишников" у жителя Козьмодемьянска, дважды лишавшегося прав из-за управления транспортным средством в состоянии алкоголього опьянения.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Надпись "Спаси и сохрани от гаишников" на мопеде не помогла жителю Марий Эл, которого лишили транспортного средства из-за нетрезвого вождения, сообщает прокуратура республики.
В суде установлено, что в мае 38-летний житель Козьмодемьянска сел за руль мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили инспекторы ДПС, обнаружившие, что водитель мопеда лишен прав, поскольку в ноябре 2025 года уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Мужчина признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
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"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Мопед, которым управлял осужденный, конфискован в доход государства", - говорится в сообщении.
На фото, размещенном в Telegram-канале прокуратуры Марий Эл, видно, что на изъятом мопеде красуется надпись "Спаси и сохрани от гашников".