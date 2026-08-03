В Марий Эл у пьяного водителя забрали мопед с "оберегом" от гаишников

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"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Мопед, которым управлял осужденный, конфискован в доход государства", - говорится в сообщении.